Xsolla e Flexion annunciano una partnership strategica volta a offrire pagamenti senza intoppi e una presenza globale per gli sviluppatori di giochi

LOS ANGELES e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, società commerciale globale di videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, sviluppare e monetizzare i loro prodotti, ha annunciato oggi una partnership strategica con Flexion, la società di commercializzazione dei giochi, che consentirà agli sviluppatori di espandersi verso mercati alternativi a livello globale. Assieme, le aziende integreranno le competenze dimostrate in ambito di distribuzione di Flexion con le soluzioni di pagamento leader del settore di Xsolla per aiutare gli sviluppatori ad aumentare le entrate, ampliare la loro presenza e creare un coinvolgimento diretto con i giocatori.

Con l'acquisizione di nuovi livelli di libertà per gli sviluppatori nella distribuzione e nella monetizzazione dei giochi per dispositivi mobili, è necessario affrontare sfide relative all'ottimizzazione dei margini e al coinvolgimento dei giocatori in diversi mercati. La partnership Xsolla + Flexion offre una soluzione ottimizzata integrando canali di distribuzione alternativi con pagamenti agevoli all'interno dei giochi. In tal modo gli sviluppatori possono cogliere nuove opportunità di fatturato, offrendo ai giocatori esperienze localizzate e fluide.

I principali vantaggi della partnership Xsolla + Flexion includono:

Pagamenti senza problemi: integrazione immediata degli acquisti in-app grazie al sistema di pagamento globale di Xsolla, disponibile tramite la piattaforma Flexion.

integrazione immediata degli acquisti in-app grazie al sistema di pagamento globale di Xsolla, disponibile tramite la piattaforma Flexion. Libertà di rivolgersi direttamente al consumatore: gli sviluppatori acquisiscono la possibilità di commercializzare direttamente ai giocatori attraverso negozi online e app store, rafforzando il coinvolgimento e la fidelizzazione.

gli sviluppatori acquisiscono la possibilità di commercializzare direttamente ai giocatori attraverso negozi online e app store, rafforzando il coinvolgimento e la fidelizzazione. Presenza globale, esperienza locale: la presenza consolidata di Flexion su piattaforme quali Samsung, Huawei, Amazon, Xiaomi e ONE Store, integrata dall'assistenza di Xsolla per oltre 130 valute e 26 lingue, garantisce una dimensione mondiale con distribuzione localizzata.

la presenza consolidata di Flexion su piattaforme quali Samsung, Huawei, Amazon, Xiaomi e ONE Store, integrata dall'assistenza di Xsolla per oltre 130 valute e 26 lingue, garantisce una dimensione mondiale con distribuzione localizzata. Crescita dimostrata delle entrate: gli sviluppatori che sfruttano Flexion solitamente registrano un aumento progressivo delle entrate del 10% rispetto alla distribuzione tramite Google Play.

gli sviluppatori che sfruttano Flexion solitamente registrano un aumento progressivo delle entrate del 10% rispetto alla distribuzione tramite Google Play. Integrazione fluida: l'esperienza decennale di Flexion all'interno dei mercati alternativi garantisce un'integrazione a basso rischio per gli sviluppatori e fluida per i giocatori.

"Xsolla si impegna ad aiutare gli sviluppatori ad ampliare la loro presenza e a rafforzare il loro modello di business con soluzioni di monetizzazione flessibili", ha affermato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Grazie alla collaborazione con Flexion, stiamo integrando due aree consolidate di competenze, distribuzione e pagamenti, per offrire una maggiore libertà, margini superiori e connessioni significative tra sviluppatori e giocatori."

"Flexion contribuisce a portare molti dei giochi di maggior successo al mondo su nuovi mercati. La partnership con Xsolla significa che i nostri sviluppatori ora possono usufruire di un sistema IAP pronto all'uso e senza problemi come parte dell'integrazione di Flexion. Avranno la libertà di commercializzare i loro giochi con metodi di pagamento a margine più elevato sia attraverso i negozi online che tramite gli app store", ha dichiarato Jens Lauritzson, CEO e fondatore di Flexion.

La partnership Xsolla + Flexion integra il portafoglio di 34 titoli distribuiti di Xsolla, di cui quattro figurano tra i primi 10 giochi per dispositivi mobili più redditizi al mondo, con le competenze di Xsolla in ambito di pagamenti globali, rivolgendosi ad alcuni degli sviluppatori ed editori di maggior successo al mondo.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Informazioni su Flexion

Flexion presenta i giochi a nuovi pubblici e mercati, aiutando gli sviluppatori a far crescere le loro entrate e il coinvolgimento a costi e rischi minimi. Grazie a oltre un decennio di esperienza nella distribuzione alternativa, Flexion collabora con piattaforme leader, tra cui Amazon, Huawei, Samsung, Xiaomi e ONE Store. Flexion è quotata alla borsa Nasdaq First North Growth Market, shortname: FLEXM.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito flexion.games

