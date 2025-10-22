Esri y UNFPA extienden su alianza estratégica para asistir en la ronda del censo 2030

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder global en inteligencia de ubicación, anunció hoy la extensión de su alianza estratégica con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para asistir en la ronda del censo 2030. Basada en una colaboración exitosa durante la ronda del censo 2020, la alianza tiene el objetivo de integrar tecnología de sistema de información geográficos (GIS) en todas las fases de trabajo del censo. Al aprovechar el GIS, las oficinas de estadísticas y censos nacionales podrán acceder a más datos fidedignos y por ubicación, y a métodos más rápidos y eficientes de planificación, recolección y difusión.

“Los proyectos de censos nacionales suelen involucrar el mapeo de todo un país”, señaló Linda Peters, gerenta de desarrollo comercial global de Esri. “Los GIS se están convirtiendo en elementos fundamentales para cada paso del censo, pero su implementación es una novedad para muchas oficinas de estadísticas nacionales. Nos complace ofrecer los recursos que pueden hacer posible esta iniciativa a gran escala de recolección y comunicación de datos fidedignos”.

La integración de inteligencia de ubicación en las operaciones de censos es fundamental para tomar decisiones informadas que tengan un impacto sobre las comunidades. Por ejemplo, los datos del censo pueden ayudar a determinar en qué lugar deben construirse escuelas nuevas, dónde son más necesarios servicios de salud para ciudadanos de la tercera edad, y cómo priorizar otros servicios públicos esenciales. Esta colaboración entre Esri y UNFPA garantiza que los países tengan el apoyo y los recursos que necesitan para llevar a cabo censos exitosos, lo que en última instancia ayuda a una mejor toma de decisiones y asignación de recursos.

Esri colabora hace mucho tiempo con las oficinas de estadísticas nacionales para ayudarlas a integrar información estadísticas y geoespacial. En 2020, UNFPA utilizó tecnología de Esri para crear el COVID-19 Population Vulnerability Dashboard (Panel sobre poblaciones vulnerables durante la COVID-19) del UNFPA. Esta herramienta interactiva permitió que trabajadores de la salud, responsables de formulación de políticas y el público en general accedan a información sobre las poblaciones vulnerables al COVID-19, para ayudar a planificar la preparación y los esfuerzos de respuesta con el objetivo de salvar vidas.

Esta renovada alianza es particularmente significativa para países que enfrentan problemas en el financiamiento y la realización de sus censos. Al ofrecer las herramientas necesarias y el apoyo financiero, Esri y UNFPA ayudan a que estas naciones logren datos de censo precisos y oportunos, algo esencial para una planificación y un desarrollo efectivos. Durante la última ronda del censo, Esri asistió a más de 45 países a través de su programa de becas, con apoyo financiero de la UNFPA para la mitad de esos países.

Para obtener más información sobre la manera en que Esri ayuda a que las oficinas de estadística asuman un enfoque geográfico para la recolección de datos de censos, visite esri.com/en-us/industries/official-statistics/geospatial-enablement-program/overview.

