Wilmington PharmaTech continúa su expansión con una importante inversión de Curewell Capital

NEWARK, Delaware--(BUSINESS WIRE)--Wilmington PharmaTech (“WPT”), una organización estadounidense especializada en investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CRDMO, por sus siglas en inglés) centrada en el desarrollo y la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos de moléculas pequeñas a medida, anunció hoy una inversión mayoritaria por parte de Curewell Capital (“Curewell”), una empresa de capital privado con sede en Los Ángeles dedicada a la creación de empresas líderes en el sector de la salud. El Dr. Hui-Yin “Harry” Li, fundador y director ejecutivo de WPT, conservará una participación significativa en la propiedad y seguirá dirigiendo el negocio junto con el equipo directivo. La asociación con Curewell proporcionará un importante capital de crecimiento para ampliar la capacidad de fabricación de WPT y ampliar aún más sus capacidades integrales en la producción de una gama completa de principios farmacéuticos activos (API, por sus siglas en inglés) de moléculas pequeñas en Estados Unidos.

Fundada en 2003, WPT ha acumulado una amplia experiencia en cientos de programas de sustancias farmacológicas novedosas, que abarcan síntesis complejas, química médica, ampliación y suministro GMP. La empresa ofrece soluciones integrales de desarrollo, análisis y fabricación de API que conectan a la perfección desde el descubrimiento inicial y el desarrollo clínico hasta la ampliación y el suministro comercial.

Con sede en su campus de 54 acres en Delaware, WPT opera dos instalaciones adyacentes de última generación con amplias capacidades de fabricación cGMP, que incluyen suites dedicadas a principios farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI, por sus siglas en inglés), así como soporte para materiales de partida registrados (RSM, por sus siglas en inglés) e instalaciones de I+D en Suzhou, China. El campus de Delaware también incluye un importante espacio verde autorizado para la futura expansión de la fabricación de productos biofarmacéuticos complejos, lo que posiciona a WPT como socio estratégico para los innovadores biofarmacéuticos que buscan capacidad dedicada en Estados Unidos.

“Junto con Curewell Capital, esperamos acelerar nuestra estrategia de crecimiento aprovechando nuestras competencias básicas, y nos comprometemos a seguir ampliando nuestras capacidades y recursos para prestar un mejor servicio a nuestros socios biofarmacéuticos globales”, declaró el Dr. Li. “Wilmington PharmaTech es el socio ideal para los innovadores que buscan resolver retos complejos en la investigación y el desarrollo de procesos y la fabricación, mejorar la rentabilidad y acelerar la velocidad del proceso de producción para llevar nuevas terapias a los pacientes con mayor rapidez”.

“Estamos encantados de asociarnos con el Dr. Li y su extraordinario equipo, que han creado una organización excepcional con una profunda experiencia científica y una sólida reputación de excelencia dentro de la comunidad científica farmacéutica”, añadió Michael Dal Bello, socio de Curewell Capital. “Nuestra inversión ayudará a WPT a acelerar su próxima fase de crecimiento en medio de la fuerte demanda del mercado de capacidades de desarrollo especializadas y una capacidad de fabricación confiable y de alta calidad en Estados Unidos”.

Potter Anderson actuó como asesor legal de Wilmington PharmaTech. Kirkland & Ellis actuó como asesor legal de Curewell Capital.

Acerca de Wilmington PharmaTech

Con amplia experiencia científica desarrollada a lo largo de cientos de programas de sustancias farmacológicas y más de 180 solicitudes de Nuevo Fármaco en Investigación (IND), Wilmington PharmaTech ofrece soluciones completas de desarrollo y fabricación de ingredientes farmacéuticos activos de moléculas pequeñas para necesidades complejas y aceleradas de descubrimiento, clínicas y comerciales. WPT ofrece apoyo integral a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de medicamentos para principios farmacéuticos activos (API) de moléculas pequeñas, combinando la profunda ciencia de una organización de investigación por contrato con la rápida eficiencia de una organización de desarrollo y fabricación por contrato, lo que incluye síntesis personalizada y apoyo continuo desde la química médica hasta el desarrollo de métodos y procesos, servicios analíticos integrados e independientes, suministro de materiales de partida y fabricación de principios farmacéuticos activos para cGMP a escala en Estados Unidos. Wilmington PharmaTech tiene su sede en Newark, Delaware, donde cuenta con fábricas comerciales y clínicas dedicadas en su campus de 54 acres, así como con una instalación de desarrollo acelerado y apoyo analítico en Suzhou, China. Para obtener más información, visite www.wilmingtonpharmatech.com.

Acerca de Curewell Capital

Curewell es una empresa de capital privado con sede en Los Ángeles que se dedica a crear empresas de salud de tamaño mediano líderes en el sector con sede en Norteamérica. Aprovechando décadas de experiencia en inversiones y operaciones en servicios de salud, servicios farmacéuticos, dispositivos médicos y tecnología sanitaria, Curewell busca asociarse con fundadores y equipos directivos que lideran empresas de primer nivel que mejoran los resultados de los pacientes, crean eficiencias y fomentan la innovación. El marco GRO™, propiedad de Curewell, se adapta a cada empresa para impulsar el valor a largo plazo a través del crecimiento y la excelencia operativa. Para obtener más información, visite www.curewellcapital.com.

