INNIO si aggiudica il più grande ordine nella storia dell'azienda con VoltaGrid, per la generazione di energia elettrica per uno dei più grandi data center al mondo

JENBACH, Austria e HOUSTON, USA--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group ha annunciato oggi il più grande ordine per erogazione di energia nella sua storia: un progetto innovativo di infrastruttura di produzione di energia da 2,3 GW che ospita 92 alimentatori, ognuno con una produzione di 25 MW. L'iniziativa con VoltaGrid rafforza la posizione di INNIO come fornitore chiave di soluzioni energetiche per il settore in rapida espansione dei data center negli USA.

"Questo ordine epocale sottolinea la forza della tecnologia di INNIO e la nostra capacità di guidare la rivoluzione dell'IA con soluzioni per la produzione di energia intelligenti e ad alte prestazioni", ha affermato Olaf Berlien, Presidente e CEO di INNIO Group. "Siamo orgogliosi di collaborare con VoltaGrid per la definisione dell'infrastruttura energetica di domani."

"Si tratta di un importante passo in direzione dello sviluppo dell'infrastruttura energetica per l'era dell'IA", ha aggiunto Nathan Ough, CEO di VoltaGrid. "Assieme a INNIO, stiamo offrendo una soluzione scalabile che integra prestazioni a livello di rete con una risposta ultra-rapida, zero dipendenza dalla batteria ed emissioni atmosferiche quasi nulle. La nostra collaborazione fornisce la velocità, l'affidabilità e la sostenibilità richieste per alimentare i data center di prossima generazione".

Sviluppata in collaborazione con VoltaGrid, la soluzione energetica avanzata di INNIO è progettata per accelerare l'implementazione dei data center e massimizzare le prestazioni delle GPU per le operazioni basate sull'intelligenza artificiale. Basato sulla tecnologia Jenbacher di INNIO, il sistema offre un'alimentazione principale, di backup e di picco all'interno di un'unica piattaforma integrata, offrendo un'eccezionale flessibilità operativa.

La soluzione mantiene piena potenza ed efficienza anche a temperature ambiente fino a 50 °C (122 °F) e offre prestazioni transitorie superiori, in grado di gestire fluttuazioni di carico altamente volatili. Riteniamo che, rispetto alle tecnologie alternative, offra un'efficienza superiore fino al 10%, consentendo un risparmio di carburante di oltre 300 milioni di USD all'anno per una capacità installata di 2,3 GW.

Informazioni su INNIO Group

INNIO Group è un fornitore leader di soluzioni e servizi per la produzione di energia che consente alle industrie e alle comunità di utilizzare oggi l'energia sostenibile. Con i suoi marchi di prodotti Jenbacher e Waukesha e la sua piattaforma digitale gestita dall'IA myplant, INNIO Group offre soluzioni innovative per l'infrastruttura di alimentazione dei data center, la generazione di energia distribuita e le applicazioni di compressione. Grazie alle sue soluzioni e ai servizi per la produzione di energia flessibili, scalabili e resilienti, INNIO Group consente ai propri clienti di guidare la transizione energetica all'interno della catena di valore dell'energia e garantisce una fornitura affidabile anche dove la rete non è disponibile.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di INNIO Group all'indirizzo innio.com.

Informazioni su VoltaGrid

VoltaGrid è un'azienda innovatrice nell'ambito dell'energia pulita con sede negli USA, che fornisce soluzioni di alimentazione con gas naturale a basse emissioni ed estremamente reattive per data center, operazioni industriali e resilienza della rete. La sua piattaforma proprietaria integra prestazioni leader del settore con una distribuzione modulare e scalabile, che rendono VoltaGrid un partner di riferimento per l'infrastruttura energetica di prossima generazione.

