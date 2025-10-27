Wilmington PharmaTech获Curewell Capital重大投资，持续推进业务扩张

特拉华州纽瓦克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Wilmington PharmaTech (“WPT”)是一家总部位于美国的专业合同研究、开发和生产的外包服务公司(CRDMO)，专注于定制小分子原料药(API)的研发和生产。该公司今日宣布获得Curewell Capital (“Curewell”)的多数股权投资，Curewell是一家总部位于洛杉矶的私募股权公司，专注于打造行业领先的医疗保健企业。WPT创始人兼首席执行官Hui-Yin “Harry” Li博士将保留大量股权，并继续与管理团队共同领导公司运营。此次与Curewell的合作将为WPT提供重要的增长资本，用于扩大生产能力，并进一步提升其在美国生产全系列小分子原料药的端到端能力。

WPT成立于2003年，在数百个新型原料药项目中积累了深厚的专业经验，业务涵盖复杂合成、新药研发、规模化生产和cGMP供应。公司提供全面的原料药研发、分析和生产解决方案，可无缝衔接从早期发现和临床开发到规模化生产和商业化供应的全流程。

WPT总部位于美国特拉华州占地54英亩的园区，运营着两座相邻的尖端生产设施，具备全面的cGMP生产能力，包括专用高活性原料药(HPAPI)和抗体偶联药物（ADC）生产车间，同时在中国苏州设有研发中心。特拉华园区还预留了大量已获批的绿地空间，可用于未来复杂生物制药生产的扩建，这一布局使WPT成为全球生物制药创新企业的战略合作伙伴，这些企业正寻求在美国本土拥有专属生产能力。

李博士表示：“我们期待与Curewell Capital携手，依托核心竞争力加速推进增长战略，并承诺进一步提升自身能力和产能，以更好地服务全球生物制药合作伙伴。对于那些希望解决工艺研发与生产中的复杂难题、提高成本效益、加快生产流程以更快将新疗法带给患者的创新企业而言，Wilmington PharmaTech是理想的合作伙伴。”

Curewell Capital合伙人Michael Dal Bello补充道：“我们很高兴能与李博士及其优秀团队合作，他们打造了一家非凡的企业，不仅拥有深厚的科学专业知识，更因卓越的成就在制药科学界享有盛誉。鉴于市场对美国本土专业开发能力和可靠、高质量生产能力的强劲需求，我们的投资将帮助WPT加速其下一阶段的增长。”

Potter Anderson担任Wilmington PharmaTech的法律顾问。Kirkland & Ellis担任Curewell Capital的法律顾问。

关于Wilmington PharmaTech

Wilmington PharmaTech在数百个原料药项目和180多项药物临床试验申请(IND)申报中积累了深厚的科学经验，可提供全面的小分子原料药研发和生产解决方案，以满足复杂和加速推进的药物发现、临床研究和商业化需求。WPT为小分子原料药的整个药物开发生命周期提供端到端支持，既融合了外包研发公司(CRO)的深厚科学底蕴，又具备合同开发和生产外包公司(CDMO)的高效敏捷性，服务涵盖定制合成、从新药研发到 方法与工艺开发的无缝支持、一体化和独立分析服务、起始物料供应，以及美国本土规模化cGMP原料药生产。Wilmington PharmaTech总部位于特拉华州纽瓦克，54英亩的园区内设有专用临床和商业化生产工厂，并在中国苏州设有研发中心。如需了解更多信息，请访问www.wilmingtonpharmatech.com。

关于Curewell Capital

Curewell是一家总部位于洛杉矶的私募股权公司，专注于打造总部位于北美的行业领先中型医疗保健企业。依托在医疗保健服务、制药服务、医疗器械和医疗保健技术领域数十年的投资和运营经验，Curewell致力于与引领一流企业的创始人和管理团队合作，共同改善患者预后、提升效率并推动创新。Curewell专有的GRO™框架会根据每家公司的特点量身定制，通过业务增长和卓越运营驱动长期价值。如需了解更多信息，请访问www.curewellcapital.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。