-

Esri e UNFPA estendono la collaborazione strategica per supportare il round del censimento 2030

La collaborazione rafforza il censimento attraverso la condivisione dei dati abilitata alla localizzazione

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, il leader globale nell'intelligence di localizzazione, ha annunciato oggi l'estensione della sua collaborazione strategica con il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) a sostegno del censimento 2030. Sulla base del successo della collaborazione durante il censimento 2020, la collaborazione mira a integrare la tecnologia dei sistemi di informazione geografica (GIS) in tutte le fasi delle operazioni per il censimento. Utilizzando il GIS, gli uffici di statistica e censimento nazionale avranno accesso a dati più autorevoli e abilitati alla localizzazione e a metodi più efficienti di pianificazione, raccolta e distribuzione.

“I progetti di censimento nazionale spesso possono coinvolgere la mappatura di un intero Paese”, ha dichiarato Linda Peters, manager globale dello sviluppo aziendale di Esri.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski
Public Relations, Esri
Mobile: 301-693-2643
Email: jpruchniewski@esri.com

Industry:

Esri

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Jo Ann Pruchniewski
Public Relations, Esri
Mobile: 301-693-2643
Email: jpruchniewski@esri.com

More News From Esri

Riassunto: ArcGIS Maritime di Esri supporterà le capacità produttive S-100 di nuova generazione per la mappatura nautica avanzata

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, il leader globale nella tecnologia dei sistemi informatici geografici (GIS), ha annunciato nuove capacità in ArcGIS Maritime per supportare la produzione di mappe nautiche conformi a S-100: un importante traguardo nell'evoluzione della gestione dei dati idrografici. Le organizzazioni marittime riusciranno anche a generare mappe S-57, oltre a mappe S-101, che consentiranno loro di utilizzare il GIS più facilmente. Essenziale per supportare gli ultimi dati...

Riassunto: La piattaforma di localizzazione Esri ArcGIS aggiunge il prezzo dell'uso delle sessioni per Basemaps

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, il leader globale nel settore della location intelligence, oggi ha annunciato il rilascio di un nuovo modello di prezzi di sessioni per basemap disponibile attraverso la ArcGIS Location Platform. Questa modello di uso delle sessione completa il prezzo dell'uso di tile esistente, che i clienti avranno ancora l'opzione di scegliere secondo le loro esigenze operative. Gli sviluppatori e gli organizzatori ora avranno un modo più prevedibile ed economico di i...

Riassunto: Il nuovo libro di Esri analizza il modo in cui le mappe tattili forniscono un contesto essenziale per le persone ipovedenti

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader globale nel settore dell'intelligence di localizzazione, ha pubblicato il libro Tactile Mapping: Cartography for People with Visual Impairments , una raccolta di capitoli redatti da esperti, casi di studio e racconti di utenti che illustrano come la cartografia offra una maggiore accessibilità da parte di persone ipovedenti. Le mappe tattili offrono un'indipendenza e un'inclusione maggiori per le persone non vedenti, tuttavia gran parte della...
Back to Newsroom