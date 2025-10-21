INNIO erhält größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte von VoltaGrid zur Lieferung von Stromerzeugung für eines der größten Datacenter der Welt

JENBACH, Österreich & HOUSTON, USA--(BUSINESS WIRE)--Die INNIO Group gab heute den größten Energielieferungsauftrag in der Unternehmensgeschichte bekannt: ein zukunftsweisendes 2,3-GW-Energieinfrastrukturprojekt mit 92 Power-Pack-Einheiten, die jeweils 25 MW liefern. Die Partnerschaft mit VoltaGrid stärkt INNIOs Position als ein führender Anbieter von Energielösungen für den schnell wachsenden Datacenter-Sektor in den USA.

„Dieser Auftrag ist ein Meilenstein und ein eindrucksvoller Beleg für unsere technologische Stärke: Wir liefern intelligente, hocheffiziente Lösungen für die KI-Revolution“, sagte Dr. Olaf Berlien, President und CEO von INNIO. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit VoltaGrid die Energieinfrastruktur der Zukunft zu gestalten.“

„Dies ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau der Energieinfrastruktur für das KI-Zeitalter“, so Nathan Ough, CEO von VoltaGrid. „Gemeinsam mit INNIO liefern wir eine skalierbare Lösung, die netzkonforme Leistung mit ultraschneller Reaktion vereint – ganz ohne Abhängigkeit von Batteriespeichern und mit nahezu null Emissionen klassischer Luftschadstoffe. Unsere Partnerschaft bietet die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit, die für die Energieversorgung der nächsten Generation von Datacentern erforderlich sind.“

INNIOs fortschrittliche Energielösung wurde in Zusammenarbeit mit VoltaGrid entwickelt. Sie ist darauf ausgelegt, den Aufbau von Datacentern zu beschleunigen und die GPU-Leistung für KI-basierte Anwendungen zu maximieren. Das System, das auf INNIOs Jenbacher Technologie aufbaut, bietet Primär-, Spitzenlast- und Notstromversorgung in einer integrierten Plattform und ermöglicht außergewöhnliche betriebliche Flexibilität.

Die Lösung hält volle Leistung und Effizienz auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50 °C (122 °F) aufrecht und bietet ein herausragendes Übergangsverhalten. Damit können hochvolatile Laständerungen problemlos bewältigt werden. Im Vergleich zu alternativen Technologien ist das Produkt bis zu 10 Prozentpunkte effizienter. Bei einer installierten Kapazität von 2,3 GW ermöglicht dies jährliche Kraftstoffeinsparungen von über 300 Millionen US-Dollar.

Die INNIO Group

Die INNIO Group ist ein führender Anbieter von Energielösungen und Services, der Industrien und Gemeinden schon heute in die Lage versetzt, Energie nachhaltiger zu machen. Mit den Produktmarken Jenbacher und Waukesha sowie der KI-unterstützten digitalen Plattform myplant bietet die INNIO Group innovative Lösungen für die Energieinfrastruktur von Datacentern, die dezentrale Energieerzeugung und Verdichtungsanwendungen. Mit ihren flexiblen, skalierbaren und resilienten Energielösungen und Services unterstützt INNIO Group ihre Kunden, die Energiewende entlang der Energiewertschöpfungskette voranzutreiben. Sie trägt zu einer zuverlässigen Energieversorgung auch dort bei, wo kein Netz verfügbar ist.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der INNIO Group unter innio.com.

VoltaGrid

VoltaGrid ist ein amerikanisches Unternehmen und ein Innovator im Bereich sauberer Energielösungen. Das Unternehmen liefert ultraschnelle, emissionsarme Erdgasstromlösungen für Datacenter, industrielle Anwendungen und die Netzstabilisierung. Die firmeneigene Plattform vereint herausragende Technologie mit modularer, skalierbarer Bereitstellung. Dies macht VoltaGrid zu einem bevorzugten Partner für die Energieinfrastruktur der nächsten Generation.