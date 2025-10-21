Wolters Kluwer asiste en el camino de transformación digital de SOCAR con el lanzamiento de la solución Enablon Control of Work en las instalaciones aguas arriba de la isla Pirallahi

BAKÚ, Azerbaiyán--(BUSINESS WIRE)--Wolters Kluwer anunció hoy que la Compañía Estatal de Petróleo de la República de Azerbaiyán (SOCAR) lanzó de manera exitosa la solución Enablon Control of Work (CoW) en el primer punto de recolección de petróleo aguas arriba del Departamento de Producción de Petróleo y Gas (OGPD) Abşeronneft, ubicado en la isla Pirallahi.

En el sentido de sus iniciativas de transformación digital, la empresa pasa de sistemas manuales y basados en papel a flujos de trabajo digitales completamente integrados para gestionar permisos de trabajo, aislamientos, evaluaciones de riesgo y protocolos de seguridad.

Como empresa totalmente estatal responsable de la producción de petróleo y gas en campos terrestres y marítimos en el sector azerbaiyano del mar Caspio, SOCAR desempeña un papel fundamental en la infraestructura de energía del país.

