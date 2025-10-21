-

Stroomlijnen van projectefficiëntie met vooraf geïnstalleerde elektrische modellen van Murata in de nieuwste versies van Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ en AWR Design Environment™ (Microwave Office)

KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) kondigt aan dat het een belangrijke samenwerking is aangegaan met Cadence Design Systems, Inc., waardoor productbibliotheken rechtstreeks toegankelijk zijn binnen de toonaangevende Electronic Design Automation (EDA)-tools van Cadence. Geselecteerde inductor- en condensatorproducten van Murata zijn nu vooraf geïnstalleerd in de nieuwste versies van Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ en AWR Design Environment™ (Microwave Office). Dit initiatief stelt ingenieurs in staat om Murata-componenten rechtstreeks in deze tools te selecteren en simulaties uit te voeren, waardoor het circuitontwerp wordt verfijnd en het ontwerpproces voor voedings-, hoogfrequent- en ruisonderdrukkingscircuits wordt gestroomlijnd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Neem voor meer informatie contact op met:
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Keisuke Tsuboi, prsec_mmc@murata.com
Afdeling bedrijfscommunicatie

