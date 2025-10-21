Stroomlijnen van projectefficiëntie met vooraf geïnstalleerde elektrische modellen van Murata in de nieuwste versies van Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ en AWR Design Environment™ (Microwave Office)

KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) kondigt aan dat het een belangrijke samenwerking is aangegaan met Cadence Design Systems, Inc., waardoor productbibliotheken rechtstreeks toegankelijk zijn binnen de toonaangevende Electronic Design Automation (EDA)-tools van Cadence. Geselecteerde inductor- en condensatorproducten van Murata zijn nu vooraf geïnstalleerd in de nieuwste versies van Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ en AWR Design Environment™ (Microwave Office). Dit initiatief stelt ingenieurs in staat om Murata-componenten rechtstreeks in deze tools te selecteren en simulaties uit te voeren, waardoor het circuitontwerp wordt verfijnd en het ontwerpproces voor voedings-, hoogfrequent- en ruisonderdrukkingscircuits wordt gestroomlijnd.

