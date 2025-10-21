IonQ s’associe à la Stratégie nationale italienne pour la technologie quantique et cofonde Q-Alliance afin de créer conjointement un pôle quantique

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE : IONQ), leader mondial dans le domaine de la technologie quantique, a annoncé aujourd’hui son rôle en tant que membre fondateur de Q-Alliance, une nouvelle initiative ambitieuse visant à créer un pôle informatique quantique de classe mondiale en Lombardie, en Italie. Créée en accord avec la Stratégie nationale italienne pour les technologies quantiques, Q-Alliance rassemble des partenaires publics et privés engagés dans la construction d’un écosystème quantique tourné vers l’avenir.

Cette initiative, lancée lors du ComoLake2025 Digital Innovation Forum, combine la technologie quantique avancée et l’expertise d’IonQ avec le soutien d’institutions scientifiques italiennes de premier plan et d’acteurs gouvernementaux. Q-Alliance vise à accélérer les avancées scientifiques, à soutenir la transition industrielle de l’Italie et à garantir la souveraineté numérique à long terme.

« IonQ offre à l’Italie une formidable opportunité de mener une « renaissance quantique » susceptible de transformer non seulement le pays, mais aussi l’Union européenne », déclare Niccolo de Masi, président-directeur général d’IonQ. « Grâce à cette collaboration quantique historique, nous avons l’intention de créer des applications quantiques capables d’accélérer tous les segments des principales industries italiennes, de la défense à l’agriculture, en passant par l’automobile et la santé. Tous les secteurs de l’économie italienne bénéficieront des solutions de pointe d’IonQ en matière d’informatique quantique, de réseaux quantiques et de détection quantique. »

En tant que membre fondateur de Q-Alliance, IonQ apportera son leadership dans le domaine de l’informatique quantique universelle basée sur les portes et ses capacités exclusives étendues en matière de réseaux quantiques, de sécurité et de détection. Q-Alliance fournira l’infrastructure nécessaire pour soutenir la recherche, l’entrepreneuriat et les applications quantiques concrètes dans des secteurs clés tels que l’industrie pharmaceutique, la science des matériaux, la logistique et les services financiers.

La création de Q-Alliance fait suite à l’annonce de la stratégie nationale italienne pour les technologies quantiques, une feuille de route axée sur :

le renforcement de l’infrastructure quantique nationale ;

la promotion des applications industrielles ;

le développement des talents quantiques par l’éducation et la formation ;

la garantie d’un déploiement éthique et sécurisé des technologies émergentes.

Alessio Butti, sous-secrétaire ayant contribué au lancement de cette stratégie, a souligné que Q-Alliance était « non seulement une étape technologique importante, mais aussi un modèle d’innovation ouverte et de coopération, un symbole du leadership italien dans la transition quantique européenne ».

Q-Alliance est conçue comme un écosystème ouvert et inclusif accessible aux chercheurs, aux universités et aux entreprises. Cette initiative met fortement l’accent sur la formation de talents quantiques de nouvelle génération grâce à des bourses, stages et programmes de formation. Cette collaboration s’appuie sur l’expansion d’IonQ au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et sur d’autres marchés mondiaux, consolidant ainsi sa position de leader mondial dans le domaine quantique.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. [NYSE : IONQ] est le leader mondial dans le domaine quantique, fournissant des solutions pour résoudre les problèmes les plus complexes au monde. Les ordinateurs quantiques de la génération actuelle d’IonQ, IonQ Forte et IonQ Forte Enterprise, sont les derniers-nés d’une gamme de systèmes de pointe qui ont aidé des clients et des partenaires tels qu’Amazon Web Services, AstraZeneca et NVIDIA à multiplier par 20 leurs performances.

La société accélère son plan d’action technologique et prévoit de fournir d’ici 2030 les ordinateurs quantiques les plus puissants au monde, avec 2 millions de qubits, afin d’accélérer l’innovation dans les domaines de la découverte de médicaments, de la science des matériaux, de la modélisation financière, de la logistique, de la cybersécurité et de la défense. Les progrès réalisés par IonQ dans le domaine des réseaux quantiques positionnent également la société comme un leader dans la construction de l’internet quantique.

La technologie innovante et la croissance rapide de l’entreprise ont été reconnues respectivement dans le classement 2025 Excellence Index 1000 de Newsweek, la liste 2025 Most Successful Mid-Cap Companies de Forbes et le classement 2025 100 Best Midsize Places to Work in Washington DC and Seattle de Built In. Disponible auprès de tous les principaux fournisseurs de services de cloud, IonQ rend l’informatique quantique plus accessible et plus efficace que jamais. Pour en savoir plus, rendez-vous sur IonQ.com.

Déclarations prospectives de IonQ

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de déclarations prospectives. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, y compris les mots « accélérer », « accélérant », « progresser », « vise », « peut », « cultiver », « développer », « garantir », « garantissant », « renforcer », « va » et autres expressions similaires sont destinées à identifier des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent celles liées aux capacités et aux projets d’IonQ en matière d’informatique quantique. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d’autres déclarations concernant des événements futurs qui sont basées sur des attentes et des hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient entraîner une différence significative entre les événements futurs réels et les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, notamment, mais sans s’y limiter : la capacité d’IonQ à fournir des services et la capacité des clients à générer de la valeur à partir des offres d’IonQ ; la capacité d’IonQ à vendre efficacement ses services aux entités gouvernementales et aux grandes entreprises ; la capacité d’IonQ à mettre en œuvre ses plans d’affaires, ses prévisions, ses feuilles de route techniques et autres attentes, à identifier et à concrétiser des partenariats et des opportunités, et à attirer de nouveaux clients et à fidéliser ses clients existants ; et la capacité d’IonQ à pénétrer efficacement de nouveaux marchés. Vous devez examiner attentivement les facteurs susmentionnés et les autres risques et incertitudes divulgués dans les documents déposés par la société, y compris, mais sans s’y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du dernier rapport financier périodique (10-Q ou 10-K) déposé par IonQ auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces documents identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent matériellement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et IonQ n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. IonQ ne donne aucune garantie quant à la réalisation de ses attentes. IonQ peut choisir ou non de mettre en pratique ou d’utiliser de toute autre manière les inventions décrites dans les brevets délivrés à l’avenir.

