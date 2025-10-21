-

Maggiore efficienza di progettazione grazie ai modelli elettrici preinstallati Murata nelle versioni più recenti di Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ e AWR Design Environment™ (Microwave Office)

original [Murata Manufacturing Co., Ltd.] Collaboration with Cadence Design Systems, Inc.

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Collaboration with Cadence Design Systems, Inc.

KYOTO, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) annuncia l’avvio di una collaborazione strategica con Cadence Design Systems, Inc. che rende le librerie di prodotti Murata direttamente accessibili all’interno dei principali strumenti di automazione nella progettazione dell’elettronica (EDA) Cadence. I prodotti Murata selezionati – induttori e condensatori – sono ora preinstallati nelle versioni più recenti di Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ e AWR Design Environment™ (Microwave Office). Mettendo in grado gli ingegneri di selezionare direttamente i componenti Murata all’interno di questi strumenti e di eseguire simulazioni, questa iniziativa consentirà di semplificare e perfezionare la progettazione dei circuiti di alimentazione, ad alta frequenza e per la soppressione del rumore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Per maggiori informazioni contattare:
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Keisuke Tsuboi, prsec_mmc@murata.com
Ufficio comunicazioni aziendali

Industry:

Murata Manufacturing Co., Ltd.

TOKYO:6981
Release Versions
EnglishPortugueseFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese SimplifiedJapanese

Contacts

Per maggiori informazioni contattare:
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Keisuke Tsuboi, prsec_mmc@murata.com
Ufficio comunicazioni aziendali

More News From Murata Manufacturing Co., Ltd.

Riassunto: Murata inizia la prima produzione di massa al mondo del condensatore ceramico multistrato da 47 μF nella misura 0402 pollici

KYOTO, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha iniziato la prima produzione di massa al mondo dei condensatori ceramici multistrato (MLCC) di misura 0402 pollici (1,0 × 0,5 mm) e con capacità di 47 μF. La nuova linea di prodotti, disponibile in due varianti con caratteristiche di temperatura diverse, è stata progettata per portare avanti la miniaturizzazione degli MLCC e migliorare le prestazioni dei sistemi dei clienti. Negli ultimi anni...

Riassunto: Murata lancia il primo filtro ad alta frequenza al mondo che utilizza la tecnologia XBAR per le reti 5G e Wi-Fi 7 e quella futura 6G

KYOTO, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha annunciato l’inizio della produzione di massa e delle spedizioni commerciali del primo filtro ad alta frequenza al mondo che utilizza la tecnologia XBAR. Sviluppato grazie alla combinazione del know-how sul filtro a onda acustica superficiale proprietario di Murata e della tecnologia XBAR sviluppata dall’affiliata Murata Resonant Inc., questo dispositivo consente l’estrazione dei segnali desid...

Riassunto: Murata offre condensatori sempre più avanzati con la produzione di massa del primo MLCC al mondo da 10 µF e 50 V CC con dimensioni di 0,08 x 0,05 pollici per applicazioni automobilistiche

KYOTO, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha annunciato che il nuovo condensatore ceramico multistrato (MLCC) GCM21BE71H106KE02 è ora in fase di produzione di massa. Il dispositivo è il primo MLCC al mondo con dimensioni di 0,08 x 0,05 pollici (2,0 x 1,25 mm) a offrire una capacità di 10 µF con tensione nominale di 50 V CC ed è stato progettato specificamente per applicazioni nel settore automotive*. Questo prodotto all’avanguardia segna...
Back to Newsroom