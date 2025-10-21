Cadence 电子设计仿真工具标准搭载村田制作所的产品数据

-

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 株式会社村田制作所(TOKYO: 6981)（以下简称“村田”）已在 Cadence Design Systems, Inc.（总部：美国加利福尼亚州，以下简称“Cadence”）提供的 EDA 工具(1) “OrCAD X CaptureTM”以及“AWR Design EnvironmentTM”中标准搭载了部分产品数据。由此，在 EDA 工具中即可选择村田产品并开展仿真，可用于应对用户多样化的设计需求与规格的选项较以往进一步增多，从而有助于推动电路设计的高阶化。

(1)　EDA 工具：电子设计自动化（Electronic Design Automation）工具的总称。指在计算机上进行电子电路设计时，用于对所设计电路进行评价与验证的仿真工具。

近年来，伴随人工智能与物联网的发展，电子设备的多功能化与高性能化不断推进，装载于电路板上的电路也日趋复杂。为减少设计失误、缩短开发周期并降低试制成本，电子电路设计领域正加速引入数字孪生(2)，基于 EDA 工具的设计正逐步成为主流。针对不同用途与要求选择合适的元器件，是实现电子电路设计高阶化所需的重要一环。因此，人们期待在仿真工具中进一步扩充可选电子元器件的数据库。

(2)　数字孪生：基于现实空间（物理空间）的信息，在数字空间（网络空间）中再现对应的虚拟现实的方法。

为此，村田与 Cadence 开展协作，在 Cadence 具有代表性的 EDA 工具“OrCAD X Capture”以及“AWR Design Environment”中标准搭载了村田的产品数据。

通过此次标准搭载，用户可直接在 EDA 工具中选择村田产品。以往如需在 EDA 工具中使用村田产品，必须从村田网站下载产品数据并手动安装到工具中，费时且耗力。现在上述流程已无需执行，可用于应对用户多样化设计需求与规格的选项较以往进一步增多，有助于电子电路设计的高阶化。

今后，村田将继续与在 EDA 工具领域位居前列的企业之一 Cadence 展开协作，持续扩充标准搭载的产品数据与支持的工具。同时也在考虑引入产品数据自动更新功能，以期为电子电路设计的高阶化与便利性提升作出贡献。

主要规格

工具名称

OrCAD X Capture

AWR Design Environment

支持版本

R23.1-S011 及以后

Ver.17 及以后

适用设计对象

通用电子电路

高频（RF）电路/微波电路

村田对应产品

  • 电源线用电感器：约 1,600 个编号
  • 高频电路用电感器：约 5,000 个编号
  • 高频电路用电感器：约 5,000 个编号
  • 多层陶瓷电容器：约 24,000 个编号

相关网站

  • 标准搭载于OrCAD X Capture与AWR Design Environment的村田产品数据，也可从村田网站下载。
    - OrCAD X Capture
    - AWR Design Environment

  • 另有可在 Cadence 提供的电路仿真器“PSpiceTM”中使用的村田产品数据，可从此处下载。也可通过PSpice的网站访问本页面。

咨询

  • 有关村田电感产品数据的咨询，请点击
  • 有关村田电容产品数据的咨询，请点击

关于 Cadence
Cadence 是 AI 和数字孪生领域的市场领导者之一，率先使用计算软件加速从硅片到系统的工程设计创新。我们的设计解决方案基于 Cadence 的 Intelligent System Design™ 战略，可帮助全球领先的半导体和系统公司构建下一代产品（从芯片到全机电系统），服务超大规模计算、移动通信、汽车、航空航天、工业、生命科学和机器人等领域。2024 年，Cadence 荣登《华尔街日报》评选的“全球最佳管理成效公司 100 强”榜单。Cadence 解决方案提供无限机会。如需了解更多信息，请访问公司网站www.cadence.com

关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商，主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础，创造独特产品，为电子社会的发展做出贡献。

