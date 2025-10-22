IonQ ställer sig bakom Italiens nationella kvantteknikstrategi som medgrundare av Q-Alliance i syfte att skapa ett kvanttekniknav

COLLEGE PARK (Maryland), USA.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), världens ledande kvantdatorföretag, tillkännagav idag att man är en av grundarna av Q-Alliance, ett ambitiöst nytt initativ att etablera ett kvantdatanav i världsklass i italienska Lombardiet. Q-Alliance bildades i överensstämmelse med Italiens nationella kvantteknikstrategi och för samman offentliga och privata partner som strävar efter att bygga ett framåtblickande kvantekosystem.

Initiativet – som lanserades vid ComoLake2025 Digital Innovation Forum – kombinerar avancerad kvantteknik och IonQ:s expertis med stöd från ledande italienska vetenskapliga institutioner och myndighetsintressenter. Syftet med Q-Alliance är att snabba upp vetenskapliga genombrott, stödja Italiens industriella övergång och säkra långsiktig digital suveränitet.

”IonQ ger Italien en fantastisk möjlighet att leda en kvantrenässans som har potential att omvandla, inte bara Italien utan också hela EU”, förklarar Niccolo de Masi, styrelseordförande och CEO på IonQ. ”Genom detta banbrytande kvantsamarbete har vi för avsikt att skapa kvanttillämpningar som kan snabba upp varje segment av Italiens stora branscher – från försvar till jordbruk, fordonsindustri till sjuk- och hälsovård. Alla områden av den italienska ekonomin kommer att dra nytta av IonQ:s branschledande kvantdatorer, kvantnätverk och kvantanalyslösningar.”

Som en av medgrundarna av Q-Alliance kommer IonQ att bidra med sitt ledarskap inom grindbaserade, universalkvantdatorer och deras expansiva funktioner för kvantnätverk, säkerhet och analys. Q-Alliance kommer att tillhandahålla en infrastruktur som stöttar forskning, entreprenörskap och verkliga kvanttillämpningar i viktiga branscher som läkemedelstillverkning, materialvetenskap, logistik och finansiella tjänster.

Bildandet av Q-Alliance följer på tillkännagivandet av Italiens nationella kvantteknikstrategi, vilket är en utvecklingsplan som fokuserar på att

stärka den nationella kvantinfrastrukturen

vidareutveckla branschspecifika tillämpningar

befrämja kvantkompetens genom utbildning och fortbildning

se till att nya teknologier implementeras och används på ett etiskt och säkert sätt

Understatssekreterare Alessio Butti, som hjälpte till att sjösätta strategin, betonade att Q-Alliance ”inte bara är en teknologisk milstolpe, utan också en modell för öppen innovation och öppet samarbete, en symbol för Italiens ledarskap i Europas kvantövergång.”

Q-Alliance är utformat som ett öppet och inkluderande ekosystem som är tillgängligt för forskare, universitet och företag. Initiativet fäster stor vikt vid att hjälpa fram nästa generationens kvantkompetens genom stipendier, praktikplatser och utbildningsprogram. Det här samarbetet bygger på IonQ:s expansion i Europa (inklusive Storbritannien), Asien och andra globala marknader, något som ytterligare befäster dess ställning som världens ledande kvantdatorföretag.

Om IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] ett världsledande kvantdatorföretag som tillhandahåller lösningar som används för att lösa några av världens mest komplexa problem. IonQ:s nuvarande generation av kvantdatorer, IonQ Forte och IonQ Forte Enterprise, är de senaste i en serie av avancerade system som har hjälpt kunder och partner som Amazon Web Services, AstraZeneca och NVIDIA åstadkomma tjugofaldiga prestandaförbättringar.

Företaget snabbar upp sin teknologiplanering och har som mål att leverera världen snabbaste kvantdatorer med 2 miljoner kvantbitar år 2030, vilket skulle påskynda innovation i läkemedelsforskning, materialvetenskap, finansiell modellering, logistik, datasäkerhet och försvar. IonQ:s framsteg inom kvantnätverk och -analys för också fram företaget som en ledare i byggandet av kvantinternet.

Företagets innovativa teknologi och snabba tillväxt har uppmärksammats genom att man tagit plats på Newsweeks 2025 Excellence Index 1000 och Forbes Most Successful Mid- Cap Companies-lista för 2025 samt Built Ins rankning av 2025 års 100 bästa medelstora arbetsplatser i Washington DC respektive Seattle. IonQ är tillgängligt via alla stora molnleverantörer och gör kvantberäkningar mer lättillgängliga och slagkraftigare än någonsin tidigare. Läs mer på IonQ.com.

IonQ:s framåtblickande utsagor

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande utsagor så som detta definieras i paragraf 27A av 1933 års amerikanska värdepapperslag (Securities Act), inklusive tillägg, och paragraf 21E i 1934 års amerikanska lag om värdepappersbörser (Securities Exchange Act), inklusive tillägg. Somliga av de framåtblickande utsagorna kan identifieras genom bruket av framåtblickande ord och uttryck. Utsagor som inte är historiska till sin art, inbegriper ord eller uttryck som ”påskynda”, ”påskyndar”, ”framsteg”, ”mål”, ”kan”, ”befrämjar”, ”utvecklar”, ”se till”, ”säkrar”, ”stärker”, ”kommer att” och liknande är avsedda att indikera framåtblickande utsagor, vilket omfattar de utsagor som rör IonQ:s kvantdatorfunktioner och -planer. Framåtblickande utsagor är förutsägelser, prognoser och andra utsagor om framtida händelser som baseras på aktuella förväntningar och antaganden vilka följaktligen är föremål för risker och osäkerhetsmoment. Många faktorer kan påverka faktiska framtida händelser så att de i väsentlig grad avviker från de framåtblickande utsagorna i detta pressmeddelande, vilket inkluderar (men inte begränsas till) följande: IonQ:s förmåga att leverera och kundernas förmåga att skapa mervärde av IonQ:s utbud av produkter och tjänster; IonQ:s förmåga att effektivt sälja till myndighetsorgan och stora företag; IonQ:s förmåga att förverkliga sina affärsplaner, prognoser, tekniska planer och andra förväntningar, identifiera och inleda samarbeten och gripa tillfällen såväl som att väcka nya och befintliga kunders intresse; samt IonQ:s förmåga att på ett effektivt sätt ta sig in på nya marknader. Du bör omsorgsfullt överväga ovanstående faktorer och övriga risker och osäkerhetsmoment som redovisas i företagets inlämningar, inklusive (men inte begränsat till) de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer” i IonQ:s senaste ekonomiska periodrapport (10-Q eller 10-K) som lämnats in till amerikanska finansinspektionen (Securities and Exchange Commission). I dessa inlämningar identifieras och diskuteras andra viktiga risker och osäkerhetsmoment som skulle kunna göra att faktiska händelser och resultat i väsentlig grad avviker från de som anges i de framåtblickande utsagorna. Framåtblickande utsagor baseras endast på de förhandenvarande förhållandena på det datum då de görs. Läsare uppmanas att inte fästa överdrivet stor vikt vid framåtblickande utsagor och IonQ påtar sig ingen skyldighet och har inte för avsikt att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande utsagor, oavsett om det framkommer ny information, inträffar händelser i framtiden eller av andra orsaker. IonQ lämnar inga garantier för att man kommer att uppnå sina förväntningar. Det står IonQ fritt att välja huruvida de uppfinningar som beskrivs i utfärdade patent kommer att tillämpas eller på annat sätt användas i framtiden.

