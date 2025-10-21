-

Cadence 電子設計模擬工具標準搭載村田製作所的產品資料

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 株式會社村田製作所(TOKYO: 6981)（以下簡稱「村田」）已在 Cadence Design Systems, Inc.（總部：美國加州，以下簡稱「Cadence」）提供的 EDA 工具(1)「OrCAD X CaptureTM」以及「AWR Design EnvironmentTM」中標準搭載了部分產品資料。由此，在 EDA 工具中即可選擇村田產品並展開模擬，可用於因應使用者多樣化的設計需求與規格的選項較以往進一步增多，從而有助於推動電路設計的高階化。

(1)　EDA 工具：電子設計自動化（Electronic Design Automation）工具的總稱。指在電腦上進行電子電路設計時，用於對所設計電路進行評價與驗證的模擬工具。

近年來，伴隨人工智慧與物聯網的發展，電子裝置的多功能化與高效能化不斷推進，裝載於電路板上的電路也日趨複雜。為減少設計失誤、縮短開發週期並降低試製成本，電子電路設計領域正加快引進數位分身(2)，以 EDA 工具為基礎的設計正逐步成為主流。針對不同用途與要求選擇合適的元器件，是實現電子電路設計高階化所需的重要一環。因此，人們期待在模擬工具中進一步擴充可選電子元器件的資料庫。

(2)　數位分身：以現實空間（實體空間）為基礎的資訊，在數位空間（網路空間）中再現對應的虛擬實境的方法。

為此，村田與 Cadence 展開協作，在 Cadence 具有代表性的 EDA 工具「OrCAD X Capture」以及「AWR Design Environment」中標準搭載了村田的產品資料。

透過此次標準搭載，使用者可直接在 EDA 工具中選擇村田產品。以往如欲在 EDA 工具中使用村田產品，必須從村田網站下載產品資料並人工安裝到工具中，費時且耗力。現在上述流程已無需執行，可用於因應使用者多樣化設計需求與規格的選項較以往進一步增多，有助於電子電路設計的高階化。

今後，村田將繼續與在 EDA 工具領域位居前列的企業之一 Cadence 展開協作，持續擴充標準搭載的產品資料與支援的工具，同時也在考量引進產品資料自動更新功能，以期為電子電路設計的高階化與便利性提升貢獻力量。

主要規格

工具名稱

OrCAD X Capture

AWR Design Environment

支援版本

R23.1-S011 及以後

Ver.17 及以後

適用設計對象

通用電子電路

高頻（RF）電路/微波電路

村田對應產品

  • 電源線用電感器：約 1,600 個編號
  • 高頻電路用電感器：約 5,000 個編號
  • 高頻電路用電感器：約 5,000 個編號
  • 多層陶瓷電容器：約 24,000 個編號

相關網站

  • 標準搭載於OrCAD X Capture與AWR Design Environment的村田產品資料，也可從村田網站下載。
    - OrCAD X Capture
    - AWR Design Environment

  • 另有可在 Cadence 提供的電路模擬器「PSpiceTM」中使用的村田產品資料，可從此處下載。也可透過PSpice的網站造訪本頁面。

諮詢

  • 有關村田電感產品資料的諮詢，請點選
  • 有關村田電容產品資料的諮詢，請點選

關於 Cadence
Cadence 是 AI 和數位分身領域的市場領導者之一，率先使用運算軟體加快從矽片到系統的工程設計創新。我們的設計解決方案採用 Cadence 的 Intelligent System Design™ 策略，可協助全球首屈一指的半導體和系統公司建構下一代產品（從晶片到全機電系統），服務超大規模運算、行動通訊、汽車、航空航太、工業、生命科學和機器人等領域。2024 年，Cadence 榮登《華爾街日報》評選的「全球最佳管理成效100 大公司 」排行榜。Cadence 解決方案提供無限機會。如欲瞭解更多資訊，請造訪公司網站www.cadence.com

關於村田製作所
村田製作所是一家全球性的綜合電子元器件製造商，主要從事以陶瓷為基礎的電子元器件的開發、生產和銷售業務。公司致力於透過自身開發累積的材料開發、製程開發、商品設計、生產技術以及對它們提供支援的軟體和分析評估等技術基礎，創造獨特產品，為電子社會的發展貢獻力量。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

