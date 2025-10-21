Samsung Bioepis與Phrontline宣布達成全球策略性合作，共同推動實質腫瘤領域頂尖抗體藥物複合體療法研發

韓國仁川和上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Samsung Bioepis Co., Ltd.與致力於推進下一代抗體藥物複合體(ADC)研發的臨床階段生物科技公司Phrontline Biopharma今日宣布，雙方已簽署全球合作協議，共同研發、生產並商業化兩款ADC候選藥物：雙特異性雙負載ADC藥物TJ108，以及另一款待命名的候選藥物。此外，Samsung Bioepis將獲得Phrontline一款拓撲異構酶1抑制劑(TOP1i)負載的獨家授權，該負載將應用於Samsung Bioepis的ADC研發產品線。

Phrontline的TJ108是一款以TOP1i和微管蛋白抑制劑為基礎的ADC藥物，針對表皮生長因子受體(EGFR)與人類表皮生長因子受體3 (HER3)。這兩種標靶在多種癌症中過度表達，與腫瘤的惡性增殖和轉移密切相關。i,ii

根據協議條款，Phrontline將獲得一筆預付款，並有權根據研發和監管成就的達成情況獲得額外里程碑付款。

Samsung Bioepis總裁兼執行長Kyung-Ah Kim表示：「我們欣然能與Phrontline合作，共同研發並推進針對廣泛適應症的差異化ADC藥物。憑藉我們成熟的研發平台，我們將持續探索新的商機，以滿足病患尚未被滿足的醫療需求。」

Phrontline創辦人兼執行長Zhaoyuan ‘Tony’ Chen表示：「Phrontline完善了其雙特異性靶向技術，以提升負載遞送效率，並且開發了創新的雙連結子負載(DLP)平台——該平台透過分支連結子結構，可同時遞送兩種負載，既保證了均衡的藥效，又具備不同作用機制，同時支援可擴充且高效的一步複合製程。此次合作將加快我們的願景：將雙特異性、雙負載ADC打造為一類新型精準腫瘤治療藥物。透過與Samsung Bioepis攜手合作，我們將從TJ108開始，擴大DLP平台的應用，以解決目前單負載、單標靶ADC面臨的耐藥性、腫瘤異質性和療效持續性等挑戰。」

Samsung Bioepis正將研發產品線從生物類似藥向更多領域擴展，以履行其使命，即在尚未滿足的治療需求領域，拓寬病患獲得治療的通路。ADC藥物的研發將進一步豐富公司廣泛的治療產品組合——目前該組合已涵蓋免疫學、腫瘤學、眼科學、血液學、腎病學、神經病學和內分泌學領域。

關於Samsung Bioepis Co., Ltd.

Samsung Bioepis成立於2012年，是一家致力於實現普惠醫療保健的生物製藥公司。透過產品開發領域的創新和對品質的堅定承諾，Samsung Bioepis旨在成為全球首屈一指的生物製藥企業。Samsung Bioepis持續推進涵蓋廣泛治療領域的生物類似藥候選藥物研發產品線，包括免疫學、腫瘤學、眼科學、血液學、腎病學、神經病學和內分泌學。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.samsungbioepis.com，並在社群媒體X和LinkedIn上關注我們。

關於Phrontline Biopharma

Phrontline Biopharma是一家總部位於中國蘇州的臨床階段生物科技公司。公司的使命是研發下一代雙特異性、雙負載抗體藥物複合體(ADC)，以克服單負載、單標靶ADC的局限性——尤其是在因應耐藥性、腫瘤異質性和療效持續性方面的不足。

Phrontline已建立專有的雙特異性抗體和雙連結子負載(DLP)平台，可提升負載遞送效率，並透過分支連結子結構同時遞送兩種負載，既保證均衡藥效，又具備互補作用機制。公司致力於透過內部創新和整合式技術平台，為存在高度未滿足醫療需求的病患開發更有效、更具持續性的治療方案。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.PhrontlineBio.com並在LinkedIn上關注我們。

i Pastwińska J、Karaś K、Karwaciak I、Ratajewski M。靶向黑色素瘤中的egfr——克服耐藥性的多種可能(Targeting egfr in melanoma – the sea of possibilities to overcome drug resistance)。《生物化學與生物物理學報(BBA)-癌症綜述》。(2022) 1877:188754。doi: 10.1016/j.bbcan.2022.188754

ii Papa F、Grinda T、Rassy E等。有效靶向乳癌中HER3的漫長征程(Long road towards effective HER3 targeting in breast cancer)。《癌症治療評論》。2024;129:102786。doi: 10.1016/j.ctrv.2024.102786

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。