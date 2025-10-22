Blackstone與TPG將收購Hologic，每股收購價最高79美元

麻薩諸塞州瑪律伯勒、紐約、舊金山和德州沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX)今日宣布已達成最終協議，將被Blackstone (“Blackstone”)和TPG管理的基金收購，此次交易的每股收購價高達79美元，企業估值高達183億美元。1

根據協議條款，Blackstone和TPG將以每股76美元現金收購Hologic全部流通股，並附帶一項不可交易的或有價值權(CVR)，該CVR將分兩次支付，每次最高1.50美元，每股最高3美元，總現金對價最高為每股79美元。該不可交易CVR將在交易完成時發放給Hologic股東，並在Hologic乳腺健康業務在2026和2027會計年度達成特定全球營收目標後，全部或部分支付。

此次收購總價較2025年5月23日（Hologic相關交易傳聞出現前最後一個完整交易日）的收盤價溢價約46%。阿布達比投資局(ADIA)的一家獨資子公司和GIC的一家附屬公司將參與此次交易，進行重大少數股權投資。

Hologic董事長、總裁兼執行長Stephen P. MacMillan表示：「今日代表Hologic開啟令人振奮的新篇章——我們將與Blackstone和TPG的優秀團隊攜手合作。憑藉它們的資源、專業知識和對女性健康領域的投入，Blackstone和TPG將協助我們加快業務成長，提升為全球客戶及其病患提供關鍵醫療技術的能力。此次交易為Hologic股東帶來即時且可觀的價值，這離不開全體員工的付出，正是他們的辛勤工作讓這一里程碑成為可能。」

Blackstone資深董事總經理Ram Jagannath表示：「Hologic是致力於促進女性健康的卓越全球領導者，在突破性高品質醫療器材和診斷產品領域擁有悠久聲譽。多年來我們一直關注該公司，深深欽佩其改變生命的技術為全球數百萬病患帶來的正向影響。我們很高興能與TPG攜手，與Hologic極具才華和能力的員工合作，進一步投資於Hologic的產品創新和業務成長。」

TPG Capital共同管理合夥人John Schilling, M.D.表示：「Hologic以創新為驅動的醫療產品和技術正透過提升疾病檢測與診療水準，改善全球女性的健康狀況。數十年來，投資醫療創新一直是TPG的核心重點。Hologic為我們提供了絕佳機會——借助我們深厚的產業專業知識，支援下一代解決方案的研發，持續推動臨床效果提升和病患護理改善。我們很驕傲能與Hologic團隊及Blackstone合作，共同開啟這一令人振奮的新篇章。」

批准、時間安排和交易詳情

此次交易可望於2026日曆年上半年完成，但需獲得Hologic股東批准和必要的監管核准，以及滿足某些其他特別成交條件。Hologic董事會已一致批准該合併協議，並建議Hologic股東投票批准此次交易並通過該合併協議。

Blackstone和TPG已為此次交易落實承諾融資。雙方已向Hologic遞交由Citi、Bank of America、Barclays、Royal Bank of Canada和SMBC出具的債務融資承諾函，以及由Blackstone和TPG管理的基金出具的股權融資承諾函。考量到公司的資產負債表，這些承諾函總計足以支付收購價款以及交易完成時的相關費用和開支。Blackstone針對個人投資人的私人股權策略也將參與此次交易投資。TPG將透過旗下美國和歐洲私人股權平台TPG Capital投資Hologic。

交易完成後，Hologic普通股將從那斯達克股票市場退市。公司總部將繼續設在麻薩諸塞州瑪律伯勒，且仍以Hologic的名義和品牌展開營運。

合併協議包含45天的「詢價」(go-shop)期，在此期間，Hologic及其顧問可以向第三方徵求、考量並協商其他收購方案。根據合併協議的條款和條件，若存在更優方案，Hologic董事會有權終止目前合併協議，轉而推進該更優方案。目前無法保證此過程最終能否產生更優方案。Hologic暫無計畫揭露該過程的進展，除非其認為有必要或法律要求揭露。

Hologic第四季財務業績

正如10月2日所宣布，Hologic計畫於11月3日透過新聞稿發表2025會計年度第四季財務業績。鑑於今日宣布的交易，Hologic不打算在此次業績發表中提供2026會計年度的財務指引。此外，在交易完成前，Hologic暫無計畫召開業績電話會議。公司計畫于11月底向美國證券交易委員會(SEC)遞交2025會計年度Form 10-K年報。

顧問

Goldman Sachs & Co. LLC擔任Hologic的獨家財務顧問，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz擔任公司的法律顧問。Citi擔任Blackstone和TPG主導之財團的獨家財務顧問，Kirkland & Ellis LLP擔任其法律顧問，Ropes & Gray擔任其醫療監管顧問。

關於Hologic

Hologic, Inc.是女性健康領域的全球領導者，致力於開發創新醫療技術，為各類健康問題提供高效的檢測、診斷和治療方案，提升全球醫療護理標準。如欲瞭解更多關於Hologic的資訊，請造訪www.hologic.com。

關於黑石集團 ( Blackstone )

Blackstone是全球最大的另類資產管理公司。Blackstone致力於透過強化所投資公司的實力，為機構和個人投資人帶來可觀的報酬。Blackstone管理著1.2兆美元的資產，包括專注於房地產、私人股權、信貸、基礎建設、生命科學、成長型股權、次級市場和避險基金的全球投資策略。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.blackstone.com。請在LinkedIn、X (Twitter)和Instagram上關注@blackstone。

關於TPG

TPG是全球首屈一指的另類資產管理公司，於1992年成立於舊金山，目前管理資產規模達2610億美元，投資和營運團隊遍及全球。TPG的投資策略廣泛而多元，涵蓋私人股權、影響力投資、信貸、房地產和市場解決方案等領域，我們的獨特策略以協作、創新和包容為驅動力。我們的團隊將深厚的產品和產業經驗與廣泛的能力和專業知識相結合，形成差異化洞察，為基金投資人、投資組合公司、管理團隊和社群創造價值。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」條款定義的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述通常可透過「可能」、「將」、「應該」、「或許」、「會」、「預期」、「計畫」、「打算」、「預計」、「相信」、「估計」、「推測」、「預測」、「很可能」、「未來」、「策略」、「潛在」、「尋求」、「目標」等字詞或類似表述加以辨識，這些表述用於預測或顯示未來事件或趨勢，或並非對歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於此次合併的收益和完成時間表的陳述。這些前瞻性陳述依據Hologic截至本新聞稿發表之日的假設，受已知與未知風險和不確定性的影響，實際結果可能與預期大相逕庭。

這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定因素的影響，這些因素可能對Hologic的業務和前景產生不利影響，並導致實際結果與預期大相逕庭，包括但不限於擬議交易所需的任何政府和監管核准的時間、接收以及條款和條件，這些核准可能會延遲擬議交易的完成或導致各方放棄擬議交易；發生任何事件、變更或其他情況，可能導致就擬議交易達成的合併協議終止；Hologic股東可能不會批准擬議交易；合併協議各方可能無法及時或根本無法滿足擬議交易的條件；擬議交易可能分散管理層對日常業務營運的精力的風險；與擬議交易有關的任何公告可能對Hologic普通股的市場價格產生不利影響的風險；擬議交易導致任何意外成本或費用的風險；與擬議交易有關的任何訴訟的風險；擬議交易及其公告可能對Hologic留住和聘用關鍵人員以及維持與客戶、供應商、合作夥伴、員工、股東的關係和其他業務關係的能力產生不利影響，進而影響其經營業績與整體業務的風險；以及在擬議交易結束後，CVR持有人收到的CVR付款低於預期的風險。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述預期的結果大相逕庭的因素的更多資訊，詳見Hologic於2024年11月27日向美國證券交易委員會(SEC)遞交的截至2024年9月28日會計年度的Form 10-K Hologic年度報告，Form 10-Q季度報告、Form 8-K當期報告以及Hologic不時向SEC遞交的其他文件。這些文件（如有）可在Hologic網站的投資人關係部分(https://investors.hologic.com)或SEC網站(https://www.sec.gov)查閱。如果任何這些風險成為現實，或者任何這些假設被證明有誤，實際結果可能與這些前瞻性陳述中暗示的結果大相逕庭。Hologic目前未知或Hologic目前認為不重要的其他風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果出現不同。本新聞稿中的前瞻性陳述僅反映截至新聞稿發表之日的情況。除非法律要求，否則Hologic明確表示不承擔任何義務或承諾公開發表對本文中提出的任何此類陳述的任何更新或修訂，以反映任何預期的變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的變化。

額外資訊和查找途徑

就Blackstone Inc.和TPG Capital的附屬公司擬收購Hologic一事，Hologic將向SEC遞交一份Hologic代理聲明（「代理聲明」）。Hologic計畫就擬議交易向其股東郵寄一份最終代理聲明。HOLOGIC建議您仔細閱讀代理聲明和其他已遞交或即將遞交給SEC的相關文件（如有）及其任何修訂或補充，因為它們將包含有關HOLOGIC、BLACKSTONE INC.、TPG CAPITAL、擬議交易及相關事項的重要資訊。您將可以在SEC網站(www.sec.gov)上免費取得代理聲明和Hologic向SEC遞交的其他相關文件（如有）的副本。您還可以透過造訪Hologic網站的投資人關係部分(https://investors.hologic.com)或聯絡Hologic投資人關係部門(investors@hologic.com)或致電858-410-8904免費取得代理聲明和Hologic向SEC遞交的其他文件（如有）的副本。

代理權徵集參與者

Hologic及其董事和高階主管可被視為就擬議交易向Hologic股東徵集代理權的參與者。

有關Hologic董事和高階主管的資訊，包括其透過持股或其他方式享有的直接或間接權益的描述，可參見(i) Hologic 2025年年度股東大會的最終代理聲明，包括「提案1 - 董事選舉」、「高階主管」、「薪酬討論與分析」、「高階主管薪酬表」、「董事和高階主管的持股情況」和「某些關係和關聯方交易」等章節，該聲明已於2025年1月16日遞交給SEC，可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/859737/000114036125001287/ny20038205x1_def14a.htm查閱，以及(ii)若Hologic董事或高階主管的持股情況較Hologic 2025年年度股東大會最終代理聲明中揭露的內容發生變化，相關變化已經或將反映在向SEC遞交的Form 3證券實益所有權初始聲明、Form 4證券實益所有權變動聲明或Form 5證券實益所有權年度變動聲明中，可在EDGAR搜尋結果https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000859737&owner=only查閱。

有關代理權徵集參與者的其他資訊以及他們透過持股或其他方式享有的直接或間接權益的描述，將包含在代理聲明以及其他將向SEC遞交的相關材料（一旦可以取得）中。您可以按照上述方式免費取得這些文件的副本。

來源：Hologic, Inc.

1 依據截至2025年9月27日的2.28億股稀釋後流通股、Hologic資產負債表上的22億美元現金和短期投資以及25億美元的Hologic債務。 Expand

