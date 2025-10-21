The Coca-Cola Company y Gutsche Family Investments acuerdan la venta de su participación mayoritaria en Coca-Cola Beverages Africa a Coca-Cola HBC AG

ATLANTA y ZUG, Suiza--(BUSINESS WIRE)--The Coca-Cola Company y Gutsche Family Investments han anunciado hoy el acordado para la venta de una participación mayoritaria del 75 % en Coca-Cola Beverages Africa Pty. Ltd. a Coca-Cola HBC AG.

CCBA es la mayor embotelladora de Coca-Cola en África. Opera en 14 países del continente y supone cerca del 40 % de todo el volumen de productos Coca-Cola que se venden en África. Coca-Cola HBC es una de las mayores embotelladoras de Coca-Cola a nivel global, con operaciones en 29 países de Europa y África, incluidos Nigeria y Egipto.

