The Coca-Cola Company en Gutsche Family Investments sluiten een akkoord om het zeggenschapsbelang in Coca-Cola Beverages Africa te verkopen aan Coca-Cola HBC AG

ATLANTA & ZUG, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--The Coca-Cola Company en Gutsche Family Investments hebben een akkoord gesloten om een zeggenschapsbelang van 75% in Coca-Cola Beverages Africa Pty. Ltd. te verkopen aan Coca-Cola HBC AG, aldus door de bedrijven vandaag aangekondigd.

CCBA is de grootste bottelaar van Coca-Cola in Afrika. Het is actief in 14 landen van het continent en staat in voor ongeveer 40% van het totale Coca-Cola productvolume dat in heel Afrika wordt verkocht. Coca-Cola HBC is een van de grootste Coca-Cola bottelaars ter wereld, met activiteiten in 29 landen in Europa en Afrika, waaronder Nigeria en Egypte.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.