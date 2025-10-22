-

The Coca-Cola Company en Gutsche Family Investments sluiten een akkoord om het zeggenschapsbelang in Coca-Cola Beverages Africa te verkopen aan Coca-Cola HBC AG

ATLANTA & ZUG, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--The Coca-Cola Company en Gutsche Family Investments hebben een akkoord gesloten om een zeggenschapsbelang van 75% in Coca-Cola Beverages Africa Pty. Ltd. te verkopen aan Coca-Cola HBC AG, aldus door de bedrijven vandaag aangekondigd.

CCBA is de grootste bottelaar van Coca-Cola in Afrika. Het is actief in 14 landen van het continent en staat in voor ongeveer 40% van het totale Coca-Cola productvolume dat in heel Afrika wordt verkocht. Coca-Cola HBC is een van de grootste Coca-Cola bottelaars ter wereld, met activiteiten in 29 landen in Europa en Afrika, waaronder Nigeria en Egypte.

