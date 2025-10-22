-

YES geselecteerd om volledig portfolio van geavanceerde verpakkingsoplossingen te leveren voor glaspanelen in AI- en HPC-toepassingen, in opdracht van een toonaangevende leverancier van AI-infrastructuur

YES VertaCure, VertaPrime, VeroFlex, TersOra, and SURE systems.

FREMONT, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems (YES), een toonaangevende leverancier van geavanceerde procesapparatuur voor AI- en high-performance computing (HPC)-halfgeleidertoepassingen, heeft vandaag bekendgemaakt dat het meerdere orders voor apparatuur heeft ontvangen van een wereldwijde marktleider op het gebied van AI-infrastructuuroplossingen. De orders hebben betrekking op het portfolio van YES van droge en natte processystemen en zullen de productie op paneelniveau op glazen substraten ondersteunen voor de volgende generatie datacenters en HPC-verpakkingen.

De systemen worden geïnstalleerd in geavanceerde verpakkingslijnen die speciaal zijn bedoeld voor hyperscale AI-workloads, waaronder training, inferentie, netwerken en co-packaged optics.

