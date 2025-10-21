-

Polpharma Biologics kondigt de commerciële lancering aan van Europa’s eerste voorgevulde spuitpresentatie van een geneesmiddel dat biologisch gelijkwaardig is aan ranibizumab

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics maakte vandaag bekend dat Ranivisio® PFS (een voorgevulde spuit met een geneesmiddel dat biologisch gelijkwaardig is aan ranibizumab) nu in Frankrijk commercieel verkrijgbaar is.

Ranivisio® is het eerste Lucentis® biologisch gelijkwaardige geneesmiddel dat in Europa wordt aangeboden in een praktische PFS-presentatie (pre-filled syringe = voorgevulde spuit), waarmee een nieuwe standaard wordt bepaald voor betaalbare biologische producten in de oogheelkundige zorg. Deze innovatieve configuratie biedt een nauwkeurige dosering en gebruiksgemak, ter ondersteuning van een efficiënte toediening voor patiënten met neovasculaire (natte) AMD (Age-related Macular Degeneration = leeftijdsgebonden macula-degeneratie), DMA (Diabetic Macular Edema = diabetisch macula-oedeem) en RVO (Retinal Vein Occlusion = occlusie van een ader in het netvlies). Bioeq AG, een joint venture tussen Polpharma Biologics Group BV en Formycon AG, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en licentieverlening van Ranivisio® PFS.

