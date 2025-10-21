-

TagEnergy kiest Sitetracker om de groei in hernieuwbare energie te versnellen

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, de wereldwijde marktleider op het gebied van compleet Asset Lifecycle Management voor kritieke infrastructuur, heeft vandaag bekendgemaakt dat TagEnergy, een snelgroeiende producent van hernieuwbare energie, Sitetracker heeft gekozen om zijn activiteiten te standaardiseren en zijn portfolio uit te breiden naar meerdere markten. Deze stap bevestigt het streven van TagEnergy om op een efficiëntere manier schone energieprojecten te realiseren en tegelijkertijd de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en transparantie te handhaven.

TagEnergy ontwikkelt en exploiteert wind-, zonne-energie- en batterijopslagprojecten in Europa, Japan en Australië. Het bedrijf ligt op koers om zijn omvang in de komende drie tot vier jaar te verdubbelen. Om deze groei te ondersteunen, had het bedrijf behoefte aan een modern, flexibel platform om processen tussen afdelingen en landen te harmoniseren, minder afhankelijk te zijn van spreadsheets en realtime inzicht te bieden in de projectprestaties.

