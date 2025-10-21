TagEnergy choisit Sitetracker pour accélérer la croissance des énergies renouvelables

MONTCLAIR, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, le chef de file mondial de la gestion complète du cycle de vie des actifs (Asset Lifecycle Management) pour les infrastructures critiques, a annoncé aujourd’hui que TagEnergy, un producteur d’énergie renouvelable en pleine expansion, avait choisi Sitetracker pour standardiser ses opérations et étendre son portefeuille sur plusieurs marchés. Cette décision témoigne de l’engagement de TagEnergy à fournir des projets d’énergie propre de manière plus efficace, tout en maintenant les normes de qualité et de transparence les plus élevées.

TagEnergy développe et exploite des projets éoliens, solaires et de stockage par batterie dans plusieurs pays d’Europe, au Japon et en Australie, et prévoit de doubler de taille au cours des trois à quatre prochaines années. Pour soutenir cette croissance, l’entreprise avait besoin d’une plateforme moderne et flexible lui permettant d’unifier les processus entre les différents départements et pays, de se libérer de sa dépendance vis-à-vis des tableurs et de bénéficier d’une visibilité en temps réel sur les performances des projets.

En déployant Sitetracker, TagEnergy pourra :

Travailler plus rapidement en éliminant les tâches manuelles, en standardisant les flux de travail et en permettant aux équipes de gérer davantage de projets sans avoir à augmenter les effectifs.

Disposer d’une source unique et fiable de données et de documents pour un site, un projet ou un client, ce qui permettra de réduire les doublons et les erreurs.

Accéder en temps réel aux budgets, calendriers et indicateurs clés de performance pour identifier de manière proactive les risques et éviter les retards.

Améliorer la précision des rapports et des prévisions grâce à des tableaux de bord automatisés et à des aperçus budgétaires en temps réel.

Faciliter la collaboration entre les services et les zones géographiques pour garantir une exécution coordonnée et une prestation cohérente.

« La mission de TagEnergy est d’accélérer la transition énergétique grâce à l’innovation et à l’agilité », a déclaré Franck Woitiez, PDG de TagEnergy. « Sitetracker nous offre la plateforme évolutive dont nous avions besoin pour unifier nos opérations, améliorer la coordination et livrer nos projets plus rapidement. Grâce à une meilleure visibilité et à une automatisation accrue, nos équipes peuvent se concentrer sur le développement des capacités renouvelables et sur la concrétisation de nos objectifs de croissance. »

Giuseppe Incitti, PDG de Sitetracker, a confié pour sa part : « TagEnergy stimule une croissance ambitieuse dans le domaine des énergies renouvelables à un moment critique pour la transition énergétique européenne. Nous sommes fiers de leur apporter la base opérationnelle qui leur permettra de se développer en toute confiance, d’éliminer les inefficacités et de mener à bien des projets d’énergie propre avec rapidité et précision. »

Ensemble, Sitetracker et TagEnergy visent à établir une nouvelle norme pour les opérations liées aux énergies renouvelables, et à démontrer qu’une fondation numérique adaptée permet une croissance plus rapide des entreprises, tout en préservant le contrôle et la qualité.

À propos de Sitetracker

Sitetracker aide les propriétaires, les exploitants, les entrepreneurs et toutes les parties prenantes à simplifier et à optimiser la gestion du cycle de vie complet des infrastructures critiques. En tant que plateforme mondiale de référence en matière de gestion intégrée des actifs, Sitetracker accompagne des entreprises innovantes telles que Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefonica, Cypress Creek Renewables, Cox, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Nextera, EDOTCO, E.On, Axione et TEP dans la planification, la construction, l’exploitation et la maintenance efficaces de millions de projets, sites et actifs. Sitetracker offre une excellence opérationnelle et crée une transparence totale dans des secteurs tels que les infrastructures numériques, les énergies renouvelables, la recharge des véhicules électriques, les services publics et l’immobilier. Elle favorise la sécurité et l’efficacité des équipes, assure la fiabilité des projets et permet aux organisations de gérer leur développement, leur croissance et la complexité de leurs opérations. Bénéficiant de la confiance de centaines de leaders du secteur, Sitetracker contribue à un avenir plus connecté et plus durable à travers le monde. Gérez l’essentiel, avec Sitetracker.

À propos de TagEnergy

Spécialisée dans les énergies propres, TagEnergy développe des centrales électriques compétitives afin d’accélérer la transition énergétique et d’aider le monde à atteindre plus rapidement la neutralité carbone. Depuis sa création en 2019, l’entreprise a constitué un portefeuille de technologies solaires, éoliennes et de stockage par batterie d’une capacité totale de plus de 10 GW, répartis entre le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Japon et l’Australie, dont 1,9 GW sont en cours de construction ou d’exploitation.

TagEnergy est contrôlée par TagHolding SAS, une coentreprise entre Impala SAS, Group SAS et Exor N.V., et soutenue par les grands investisseurs Mirova et Omnes. Elle est pilotée par une équipe de managers qui sont tous actionnaires. Ses opérations couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables, du développement au financement, en passant par la construction, la gestion d’actifs ainsi que la commercialisation de son énergie propre compétitive.

