TagEnergy opta por Sitetracker para impulsar el crecimiento de las energías renovables

MONTCLAIR, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, líder mundial en gestión integral del ciclo de vida de los activos para infraestructuras críticas, acaba de anunciar que TagEnergy, productor de energía renovable en rápido crecimiento, ha elegido a Sitetracker para estandarizar las operaciones y expandir su cartera a varios mercados. Esta decisión destaca el compromiso de TagEnergy con proponer proyectos de energía limpia de forma más eficiente, al tiempo que mantiene los más elevados niveles de calidad y transparencia.

TagEnergy desarrolla y explota proyectos eólicos, solares y de almacenamiento con baterías en Europa, Japón y Australia, y prevé duplicar su tamaño en los próximos tres o cuatro años. Para sustentar este crecimiento, la empresa necesitaba una plataforma moderna y versátil que unificara los procesos entre departamentos y países, eliminara la dependencia de las hojas de cálculo y proporcionara visibilidad en tiempo real sobre el rendimiento de los proyectos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.