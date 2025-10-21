-

TagEnergy opta por Sitetracker para impulsar el crecimiento de las energías renovables

MONTCLAIR, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, líder mundial en gestión integral del ciclo de vida de los activos para infraestructuras críticas, acaba de anunciar que TagEnergy, productor de energía renovable en rápido crecimiento, ha elegido a Sitetracker para estandarizar las operaciones y expandir su cartera a varios mercados. Esta decisión destaca el compromiso de TagEnergy con proponer proyectos de energía limpia de forma más eficiente, al tiempo que mantiene los más elevados niveles de calidad y transparencia.

TagEnergy desarrolla y explota proyectos eólicos, solares y de almacenamiento con baterías en Europa, Japón y Australia, y prevé duplicar su tamaño en los próximos tres o cuatro años. Para sustentar este crecimiento, la empresa necesitaba una plataforma moderna y versátil que unificara los procesos entre departamentos y países, eliminara la dependencia de las hojas de cálculo y proporcionara visibilidad en tiempo real sobre el rendimiento de los proyectos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contactos para los medios
Kathleen Ojo - Sitetracker
press@sitetracker.com

Jackie Crossman - TagEnergy
M: +61 402 218 662
E: media@tag-en.com

Savannah Fielder - TagEnergy
M: +61 434 866 053

Industry:

Sitetracker

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contactos para los medios
Kathleen Ojo - Sitetracker
press@sitetracker.com

Jackie Crossman - TagEnergy
M: +61 402 218 662
E: media@tag-en.com

Savannah Fielder - TagEnergy
M: +61 434 866 053

More News From Sitetracker

Resumen: APAL MW se asocia con Sitetracker para impulsar sus proyectos de energía renovable en Francia

MONTCLAIR, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, líder mundial en software integral para gestionar la vida útil de los activos, anunció hoy que ha establecido una alianza estratégica con APAL MW, productor independiente de energía que se especializa en desarrollar energía solar fotovoltaica, eólica y sistemas de almacenamiento de energía en baterías, con sede en Francia. Gracias a esta colaboración, APAL MW podrá mejorar sustancialmente su eficiencia operativa, promover una mayor colabora...

Resumen: Sitetracker lanza herramientas de operaciones y mantenimiento mejoradas para impulsar la eficiencia en el ciclo de vida de los activos

MONTCLAIR, NUEVA JERSEY--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, líder global en gestión de ciclo de vida completo de activos, anunció hoy importantes mejoras a su solución de operaciones y mantenimiento (O&M). Estos avances refuerzan la posición de Sitetracker como plataforma integral líder, diseñada para ayudar a que dueños de activos y contratistas planifiquen, construyan, operen y mantengan infraestructura crítica a escala A medida que las redes de infraestructura se vuelven más distribuidas y co...

Sitetracker recauda 42 millones de dólares en financiamiento para la serie C

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, el estándar mundial en implementación, ejecución y mantenimiento de tecnología e infraestructura crítica, acaba de anunciar un financiamiento adicional de 42 millones de dólares. Esta partida de financiamiento la encabezan un nuevo inversor, H.I.G. Growth Partners, y un inversor conocido, Energize Ventures, a los que se suman todos los inversores anteriores, como New Enterprise Associates (NEA), National Grid Partners, Wells Fargo Strategic C...
Back to Newsroom