Otimizando a eficiência do projeto com os modelos elétricos pré-instalados da Murata nas versões mais recentes do Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ e AWR Design Environment™ (Microwave Office)

KYOTO, Japão--(BUSINESS WIRE)--A Murata Manufacturing Co., Ltd. (TÓQUIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) anuncia uma importante colaboração com a Cadence Design Systems, Inc., tornando as bibliotecas de produtos diretamente acessíveis nas principais ferramentas de automação de projetos eletrônicos (EDA) da Cadence. Os produtos selecionados de indutores e capacitores da Murata agora estão pré-instalados nas versões mais recentes do Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ e AWR Design Environment™ (Microwave Office). Ao permitir que os engenheiros selecionem diretamente os componentes da Murata nessas ferramentas e realizem simulações, a iniciativa tem como objetivo aprimorar o projeto de circuitos e otimizar o processo de desenvolvimento de circuitos de fontes de alimentação, alta frequência e supressão de ruído.

Os avanços no desempenho dos circuitos integrados (IC) e o aumento da complexidade dos circuitos nas placas de circuito impresso estão impulsionando a mudança do setor para o projeto front-loading, o que leva a menos iterações de prototipagem. As ferramentas de simulação de circuitos são essenciais, mas exigem informações abrangentes sobre o produto. Anteriormente, os projetistas que utilizavam as ferramentas Cadence EDA enfrentavam o desafio de baixar modelos do site da Murata ou adquiri-los por meio de representantes de vendas, seguido da instalação manual – um processo que exigia tempo e esforço.

A colaboração direta com a Cadence elimina a tarefa demorada de acessar manualmente os dados dos produtos da Murata. Isso fornece acesso imediato a informações cruciais dentro das ferramentas EDA e atende à necessidade de um projeto de circuito robusto, que refina a avaliação e a verificação da qualidade do sinal, da estabilidade da fonte de alimentação e dos níveis de ruído.

Os dados fornecidos pela Murata incluem modelos estáticos e dinâmicos para OrCAD X Capture (R23.1-S011 ou posterior) e Allegro X System Capture, que visam o projeto de circuitos eletrônicos em geral. Os modelos dinâmicos refletem com precisão as não linearidades, como características sobrepostas de CC e características de frequência, para maior precisão em condições reais. Os projetistas podem escolher números de peças entre aproximadamente 1.600 indutores de potência e 5.000 indutores de RF.

No ambiente de projeto AWR (versão 17 ou posterior), está disponível uma ampla biblioteca de componentes com modelos estáticos da Murata para o projeto de circuitos de RF e micro-ondas. Essa biblioteca abrange números de peças de aproximadamente 5.000 indutores de RF e 24.000 capacitores cerâmicos multicamadas (MLCCs).

A Murata considera essa integração um passo crucial, respondendo ao interesse da Cadence em obter informações sobre modelos para componentes passivos. Olhando para o futuro, a Murata continuará trabalhando com a Cadence para adicionar componentes a cada biblioteca e planeja fornecer automaticamente à Cadence os modelos mais recentes via API. Esse compromisso contínuo apoia o objetivo da Murata de permitir projetos eletrônicos eficientes e precisos. Os dados do produto também podem ser baixados do site da Murata para o OrCAD X Capture e o AWR Design Environment.

Além disso, os dados do produto Murata para uso com o simulador de circuito Cadence PSpice™ estão disponíveis para download no site da Murata. Esta página também pode ser acessada no site do PSpice.

