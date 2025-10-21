Optimisation de l’efficacité des projets grâce aux modèles électriques préinstallés de Murata dans les dernières versions de Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ et AWR Design Environment™ (Microwave Office)

KYOTO, Japon--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO : 6981) (ISIN : JP3914400001) annonce une collaboration importante avec Cadence Design Systems, Inc., rendant les bibliothèques de produits directement accessibles dans les principaux outils d’automatisation de la conception électronique (EDA) de Cadence. Une sélection de produits inducteurs et condensateurs Murata est désormais préinstallée dans les dernières versions de Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ et AWR Design Environment™ (Microwave Office). En permettant aux ingénieurs de sélectionner les composants Murata directement dans ces outils et d’effectuer des simulations, cette initiative vise à affiner la conception des circuits et à harmoniser le processus de conception des circuits d’alimentation, haute fréquence et de suppression du bruit.

Les progrès réalisés en matière de performances des circuits intégrés et la complexité croissante des circuits imprimés poussent l’industrie à s’orienter vers une conception en amont, ce qui réduit le nombre d’itérations de prototypage. Les outils de simulation de circuits sont essentiels, mais nécessitent des informations complètes sur les produits. Auparavant, les concepteurs utilisant les outils EDA de Cadence devaient télécharger les modèles sur le site Web de Murata ou les obtenir auprès des représentants commerciaux, puis les installer manuellement, ce qui demandait beaucoup de temps et d’efforts.

La collaboration directe avec Cadence élimine la tâche fastidieuse d’accès manuel aux données sur les produits Murata. Cela permet d’accéder immédiatement aux informations cruciales dans les outils EDA et répond au besoin d’une conception de circuits robuste, qui affine l’évaluation et la vérification de la qualité du signal, de la stabilité de l’alimentation électrique et des niveaux de bruit.

Les données fournies par Murata comprennent à la fois des modèles statiques et dynamiques pour OrCAD X Capture (R23.1-S011 ou version ultérieure) et Allegro X System Capture, qui ciblent la conception de circuits électroniques généraux. Les modèles dynamiques reflètent avec précision les non-linéarités, telles que les caractéristiques superposées en courant continu et les caractéristiques de fréquence, pour une plus grande précision dans les conditions réelles. Les concepteurs peuvent choisir parmi environ 1 600 inductances de puissance et 5 000 inductances RF.

Dans l’environnement de conception AWR (version 17 ou ultérieure), une bibliothèque de composants robuste des modèles statiques de Murata est disponible pour la conception de circuits RF et hyperfréquences. Cette bibliothèque comprend les références d’environ 5 000 inductances RF et 24 000 condensateurs céramiques multicouches (MLCC).

Murata considère cette intégration comme une étape cruciale, répondant à l’intérêt de Cadence pour l’obtention d’informations sur les modèles de composants passifs. À l’avenir, Murata continuera à travailler avec Cadence pour enrichir chaque bibliothèque de composants et prévoit de fournir automatiquement à Cadence les derniers modèles via une API. Cet engagement continu soutient l’objectif de Murata qui consiste à permettre une conception électronique efficace et précise. Les données sur les produits peuvent également être téléchargées à partir du site Web de Murata pour OrCAD X Capture et AWR Design Environment.

En outre, les données sur les produits Murata destinées à être utilisées avec le simulateur de circuits Cadence PSpice™ peuvent être téléchargées à partir du site Web de Murata. Cette page est également accessible depuis le site Web PSpice.

Pour toute question concernant les données sur les inductances, veuillez contacter Murata ici.

Pour toute question concernant les données sur les condensateurs, veuillez contacter Murata ici.

À propos de Cadence

Cadence est un leader du marché de l’IA et des jumeaux numériques, pionnier dans l’application de logiciels de calcul pour accélérer l’innovation dans la conception technique du silicium aux systèmes. Nos solutions de conception, basées sur la stratégie Intelligent System Design™ de Cadence, sont essentielles pour les principales entreprises mondiales de semi-conducteurs et de systèmes afin de créer leurs produits de nouvelle génération, des puces aux systèmes électromécaniques complets, qui desservent un large éventail de marchés, notamment l’informatique à très grande échelle, les communications mobiles, l’automobile, l’aérospatiale, l’industrie, les sciences de la vie et la robotique. En 2024, Cadence a été reconnue par le Wall Street Journal comme l’une des 100 entreprises les mieux gérées au monde. Les solutions Cadence offrent des possibilités illimitées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cadence.com.

À propos de Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la vente de composants électroniques passifs à base de céramique et de solutions, modules de communication et modules d’alimentation électrique. Murata s’engage dans le développement de matériaux électroniques avancés et de modules multifonctionnels de pointe à haute densité. La société emploie du personnel et possède des sites de production dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.