Marco’s Pizza elige a NCR Voyix para impulsar su expansión internacional

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--NCR Voyix Corporation (“NCR Voyix”) anuncia que fue seleccionada por Marco’s Technology Services, LLC (una filial de Marco’s Franchising, LLC) como proveedor de tecnología de preferencia para las nuevas ubicaciones internacionales de la marca, lo que establece un hito importante para ambas empresas.

Marco’s Pizza, una de las marcas de pizza de mayor crecimiento en EE. UU., con más de 1200 tiendas, inicia su implementación con la apertura de una nueva tienda en México antes de fin de año, seguida de al menos cinco nuevos establecimientos a nivel internacional. Para impulsar esta expansión, Marco’s implementará la arquitectura de la plataforma Aloha Essentials de NCR Voyix, que incluye tecnología de punto de venta de última generación, hardware, software, servicios profesionales y soporte técnico integral.

“En un momento en que buscamos expandirnos más allá de EE. UU., buscábamos una empresa tecnológica que pudiera igualar nuestro ritmo y ambición”, explicó Tony Libardi, presidente y co-CEO de Marco’s Pizza. “NCR Voyix aporta la innovación, la fiabilidad y la infraestructura global que necesitamos para escalar eficientemente, manteniendo al mismo tiempo los altos estándares que nuestros clientes esperan. Este es un paso clave en nuestra trayectoria para seguir expandiéndonos más allá de EE. UU.”.

“Es un honor para NCR Voyix haber sido elegida por Marco’s Pizza en un momento tan crucial de su crecimiento”, comentó Miguel Solares, director de Ingresos de NCR Voyix. “No solo proporcionamos tecnología, sino que también ayudamos a las marcas a preparar sus operaciones para el futuro. Nuestras capacidades de SaaS basadas en plataforma y nuestro modelo de soporte global brindan mayor agilidad y satisfacen las necesidades de los operadores de restaurantes modernos de todo el mundo”.

Marco's continúa impulsando su crecimiento en 2025 con más de 40 aperturas de restaurantes, crecimiento internacional estratégico y apoyo continuo a sus franquiciados. La empresa cuenta actualmente con 66 locales internacionales y en el Caribe, incluyendo sucursales en México, Bahamas y Puerto Rico, con una visión de desarrollo a largo plazo enfocada en Latinoamérica y Canadá.

Este hito consolida la posición de NCR Voyix como líder de confianza en tecnología para restaurantes. Entre los restaurantes que han ganado recientemente se encuentran Buffalo Wild Wings, Raising Cane's y Ziggi's Coffee, lo que refleja la renovada filosofía de NCR Voyix centrada en el cliente y la ampliación de su oferta de servicios.

Acerca de NCR Voyix

NCR Voyix Corporation (NYSE: VYX) es un proveedor líder mundial de soluciones de comercio digital para los sectores minorista y de restaurantes. NCR Voyix transforma los sistemas de tiendas minoristas y restaurantes con capacidades integrales de SaaS y servicios basados ​​en plataforma. La compañía tiene su sede en Atlanta, Georgia, y cuenta con clientes en más de 35 países de todo el mundo.

Acerca de Marco’s Pizza

Con sede en Toledo, Ohio, Marco’s Pizza es una de las marcas de pizza de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Fundada en 1978 por el italiano Pasquale (“Pat”) Giammarco, Marco’s se esfuerza por ofrecer una experiencia de alta calidad, reconocida por su masa casera y sus tres quesos frescos de autor. La compañía ha crecido desde sus inicios como una marca muy valorada en Ohio hasta operar más de 1200 restaurantes en 35 estados, incluyendo Puerto Rico, Bahamas y México. Recientemente, Marco’s fue reconocido como el Restaurante Favorito de Estados Unidos en la categoría de Pizza de Servicio Limitado por Nation’s Restaurant News, utilizando datos de Technomic Ignite Consumer 2024. Otros reconocimientos recientes incluyen el puesto número 48 en la clasificación “Franchise 500“ de 2024 de la revista Entrepreneur, obtener un codiciado lugar como la única cadena de pizzas entre las 5 mejores en figurar en la lista de cadenas de pizza “America’s Best Customer Service“ de Newsweek de 2025, obtener un lugar en el Top 50 de QSR y aparecer en la prestigiosa clasificación “Top 500“ de Nation's Restaurant News.

