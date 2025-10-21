-

Polpharma Biologics anuncia el lanzamiento comercial de la primera jeringa precargada de Europa con un biosimilar de ranibizumab

ZÚRICH--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics ha anunciado hoy que Ranivisio® PFS (jeringa precargada biosimilar de ranibizumab) ya está disponible en el mercado francés.

Ranivisio® es el primer biosimilar de Lucentis® que se comercializa en Europa con una práctica jeringa precargada (PFS), lo que supone un nuevo estándar en cuanto a productos biológicos asequibles para el tratamiento oftalmológico. Esta innovadora configuración proporciona una dosificación precisa y facilidad de uso, lo que favorece una administración eficaz para pacientes con degeneración macular neovascular (húmeda) relacionada con la edad (DMAE), edema macular diabético (EMD) y oclusión venosa de la retina (OVR). Bioeq AG, una operación conjunta entre Polpharma Biologics Group BV y Formycon AG, es responsable del desarrollo y la concesión de licencias de Ranivisio® PFS.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Rupert Birkett-Eyles
Rupert.BirkettEyles@ruderfinn.com
+44(0) 7876163218

