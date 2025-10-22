ブラックストーンおよびTPGが1株あたり最大79ドルでホロジックを買収へ

マサチューセッツ州マールボロ&ニューヨーク&サンフランシスコ&テキサス州フォートワース--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ホロジック（Nasdaq：HOLX）は、ブラックストーンおよびTPGが運用するファンドによる、1株あたり最大79ドル、企業価値最大183億ドルに相当する買収取引に関する最終契約を締結したことを発表しました。1

契約条件に基づき、ブラックストーンおよびTPGは、ホロジックの発行済株式をすべて、1株あたり76ドルの現金に加え、最大3ドル（1回あたり最大1.50ドルの2回分割支払い）の譲渡不能の条件付価値権（CVR）付きで取得することになり、総額は1株あたり最大79ドルの現金対価となります。譲渡不能のCVRは、取引完了時にホロジック株主へ発行され、ホロジックのブレストヘルス事業における2026年度および2027年度の特定の世界売上目標を達成した後に、全額または一部が支払われる予定です。

買収総額は、ホロジックに関する取引報道が出る前の最終取引日である2025年5月23日の終値に対して、約46%のプレミアムに相当します。本取引には、ADIAの完全子会社およびGICの関連会社による相当規模の少数持分による出資が含まれています。

「今回、卓越したチームであるブラックストーンおよびTPGと協力関係を構築することとなり、ホロジックにとって記念すべき新たな章の幕開けとなる重要な節目を迎えました」と、ホロジックの会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）であるスティーブン・P・マクミランは述べています。「ブラックストーンとTPGは、その豊富なリソース、専門知識、そして女性の健康への強固なコミットメントを通じて、当社の成長を加速させ、世界中の医療従事者およびその患者の皆様に重要な医療技術を提供する能力をさらに高めてくれるでしょう。本取引は、ホロジックの株主に即座に実感できる魅力的な価値をもたらすものであり、このマイルストーンを達成した社員一人ひとりの献身的な努力を反映しています。」

ブラックストーンのシニア・マネージング・ディレクターであるラム・ジャガンナス氏は次のように述べています。「ホロジックは、女性の健康の発展を牽引する優れた世界的リーダーであり、画期的で高品質な医療機器および診断製品で長年にわたり高い評価を得ています。私たちは長年にわたりホロジックを注視しており、その革新的な技術が世界中の数百万人の患者に与えてきた好影響を高く評価してきました。TPGと共に、優秀で有能なホロジックの社員の皆さんと協力し、同社の継続的な製品イノベーションと成長にさらに投資できることを心より光栄に思います。」

「ホロジックの革新主導型の医療製品と技術は、世界中の女性の健康アウトカムを高めるために、検査および治療の水準を向上させています」と、TPGキャピタルの共同マネージング・パートナーであるジョン・シリング医学博士は述べています。「医療分野のイノベーションへの投資は、TPGが数十年にわたり注力してきた中核分野です。ホロジックは、当社の重点領域における深い知見を活かし、優れた臨床成果を促進し、患者ケアをさらに向上させる次世代ソリューションの開発を支援するうえで非常に魅力的な機会です。私たちは、この意義深い新たな章において、ホロジックのチームおよびブラックストーンと提携できることを誇りに思います。」

承認、時期および取引の詳細

本取引は、ホロジックの株主による承認、必要な規制当局の承認取得、その他の慣習的な取引完了条件の充足を条件として、2026年上半期に完了する見込みです。ホロジックの取締役会は本合併契約を全会一致で承認しており、ホロジックの株主に対し、本取引の承認および合併契約の採択に賛成するよう推奨しています。

ブラックストーンおよびTPGは、本取引に必要な資金調達を確保しています。両社はホロジックに対し、シティ、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、三井住友銀行（SMBC）からのデットファイナンスのコミットメントレター、およびブラックストーンとTPGが助言するファンドからのエクイティ・コミットメントレターを提示しており、ホロジックの貸借対照表を考慮したうえで、総額で、買収対価および取引完了時の関連手数料・費用を支払うのに十分な資金が確保されています。ブラックストーンの個人投資家向けプライベート・エクイティ戦略も本取引の一部として投資を行う予定です。TPGは、自社の米国および欧州のプライベート・エクイティ・プラットフォームであるTPGキャピタルを通じてホロジックに投資します。

取引完了後、ホロジックの普通株式はナスダック市場から上場廃止となります。同社は引き続きマサチューセッツ州マールボロに本社を置き、「ホロジック」の名称およびブランドのもとで事業を継続します。

本合併契約には45日間の「ゴーショップ」期間が設けられており、その間、ホロジックおよびそのアドバイザーは第三者からの代替買収提案を勧誘、検討、交渉することができます。ホロジックの取締役会は、合併契約の条件に従い、より好条件の提案による取引を実行するために合併契約を終了する権利を有します。このプロセスによって、より有利な提案が得られるか否かについては保証するものではありません。ホロジックは、本プロセスに関する情報開示が適切または必要であると判断しない限り、更新情報を公表する予定はありません。

ホロジック第4・四半期の業績について

10月2日に発表されたとおり、ホロジックは2025会計年度第4・四半期の業績を、11月3日にプレスリリースを通じて報告する予定です。今回の取引発表を踏まえ、同社は発表予定のリリースで2026会計年度の業績見通しを提供しない方針です。また、取引完了までの間、決算説明会は開催しない方針です。同社は、2025会計年度のForm 10-Kを11月下旬に米国証券取引委員会（SEC）へ提出する予定です。

アドバイザー

ゴールドマン・サックスがホロジックの専属財務アドバイザーを務め、ワクテル・リプトン・ローゼン・アンド・カッツが同社の法務顧問を務めています。シティは、ブラックストーンおよびTPGが主導するコンソーシアムの専属財務アドバイザーを務め、カークランド・アンド・エリス法律事務所が法務顧問を、ロープス・アンド・グレー法律事務所が医療規制顧問を務めています。

ホロジックについて

ホロジック（Hologic, Inc.）は、女性の健康分野におけるグローバルリーダーとして、疾患を効果的に検査、診断、治療する革新的な医療技術の開発に取り組んでおり、世界中の医療水準の向上を目指しています。詳細については、www.hologic.com をご覧ください。

ブラックストーンについて

ブラックストーンは、世界最大のオルタナティブ資産運用会社です。同社は、投資先企業の競争力を強化することで、機関投資家および個人投資家に魅力的なリターンを提供することを目指しています。ブラックストーンの運用資産は1.2兆ドルにのぼり、不動産、プライベート・エクイティ、クレジット、インフラ、ライフサイエンス、グロース・エクイティ、セカンダリー、ヘッジファンドなどに特化したグローバル投資戦略を展開しています。詳細は www.blackstone.com をご覧ください。また、LinkedIn、X（旧Twitter）、Instagramで@blackstoneをフォローしてください。

TPGについて

TPGは、1992年にサンフランシスコで設立された、世界有数のオルタナティブ資産運用会社です。運用資産は2,610億ドルにのぼり、世界各地に投資および運営チームを展開しています。同社は、プライベート・エクイティ、インパクト投資、クレジット、不動産、マーケット・ソリューションなど、多様な戦略に基づいて幅広く投資を行っており、その独自の戦略は協働、イノベーション、そしてインクルージョンによって推進されています。各チームは、製品および業界に関する深い知見と幅広い専門性を組み合わせ、ファンド投資家、投資先企業、経営チーム、そして地域社会に対して差別化された洞察を提供し、付加価値を創出しています。

将来の見通しに関する注意事項

本ニュースリリースには、1995年米国民事証券訴訟改革法の「セーフハーバー条項」に基づく「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「〜するかもしれない」「〜する予定である」「〜すべきである」「〜できる」「〜だろう」「〜を期待している」「〜を計画している」「〜する意図がある」「〜を予想している」、「〜と信じている」「〜と見積もっている」、「〜を予測している」、「〜を予見している」「〜である可能性が高い」「将来」「戦略」「潜在的」「追求している」「目標」などの語句、またはそれに類似した表現を用いて、将来の出来事や動向を予測または示唆するもの、あるいは過去の事実に関する記述ではないものによって識別される場合があります。これらの将来の見通しに関する記述には、合併によって得られる利益や、取引完了までのスケジュールに関する記述などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、現在におけるホロジックの仮定に基づいており、これらの想定された結果と大きく異なる実際の結果をもたらす可能性のある、既知および未知のリスクや不確実性の影響を受ける場合があります。

これらの将来の見通しに関する記述は、ホロジックの事業および将来の見通しに悪影響を及ぼす可能性のある、さまざまなリスクや不確実性の影響を受ける場合があり、その結果、想定された内容と実際の結果が大きく異なる可能性があります。これには、提案された取引の完了を遅らせる、または当事者が取引を中止する原因となり得る、必要な政府および規制当局による承認の時期、取得状況、ならびにその条件、提案された取引に関連して締結された合併契約を終了させる原因となり得る、いかなる事象、変更、またはその他の状況の発生、ホロジックの株主が提案された取引を承認しない可能性、合併契約の当事者が、提案された取引の条件を適時に、または最終的に満たすことができないリスク、提案された取引により、経営陣の時間が通常の事業運営から割かれることに伴うリスク、提案された取引に関するいかなる発表が、ホロジックの普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があるというリスク、提案された取引に起因して予期せぬ費用や支出が発生するリスク、当該取引に関連する訴訟が生じるリスク、提案された取引およびその発表が、ホロジックの主要人材の確保および採用のための能力、顧客・取引先・パートナー・従業員・株主などとの関係維持のための能力、さらにその他の事業上の関係、および同社の業績や事業全般に悪影響を与えるリスク、提案された取引の完了後に、条件付価値権（CVR）の保有者が想定より少ない支払いを受け取る可能性があるというリスクなどを含みますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述で想定された結果と実際の結果が大きく異なる要因に関する詳細情報は、ホロジックが2024年9月28日に終了した会計年度について2024年11月27日に米国証券取引委員会（「SEC」）に提出したForm 10-K年次報告書、Form 10-Q四半期報告書、Form 8-K臨時報告書、ならびに随時SECに提出されるその他の書類に記載されています。これらの書類は、入手可能になり次第、ホロジックのウェブサイト内の投資家向けセクション（https://investors.hologic.com）またはSECウェブサイト（https://www.sec.gov）で閲覧できます。これらのリスクのいずれかが現実化した場合、またはこれらの前提のいずれかが誤っていた場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述で示唆された結果と大きく異なる可能性があります。さらに、現在ホロジックが把握していない、または重要ではないと考えている追加のリスクが存在する可能性があり、それらのリスクによっても、将来の見通しに関する記述に示された内容と実際の結果が異なる可能性があります。本ニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、作成時点においてのみ行われたものです。ホロジックは、法令で義務付けられる場合を除き、本ニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述について、期待の変化や、これらの記述の前提となる事象・状況・環境の変化を反映するための更新または修正を公表する義務や責任を一切負わないものとします。

追加情報および入手方法

ブラックストーンおよびTPGキャピタルの関連会社によるホロジックの買収提案に関連して、ホロジックはSECに委任状説明書（「委任状説明書」）を提出する予定です。ホロジックは、提案された取引に関連して、確定版の委任状説明書を株主に郵送する予定です。ホロジックは、SECに提出済みまたは今後提出される委任状説明書およびその他の関連書類、ならびにそれらの修正や補足書類を、入手可能になり次第注意深くお読みいただくよう強く推奨します。これらの書類には、ホロジック、ブラックストーン、TPGキャピタル、提案された取引および関連事項に関する重要な情報が記載される予定です。ホロジックがSECに提出する委任状説明書およびその他の関連書類（入手可能になり次第）は、SECが運営するウェブサイト（www.sec.gov）から無料で入手できます。また、ホロジックがSECに提出する委任状説明書およびその他の書類は、入手可能になり次第、ホロジックのウェブサイト内の投資家向けセクション（https://investors.hologic.com）、ホロジックの投資家向け広報（investors@hologic.com）への連絡、または電話（858-410-8904）にて無料で入手できます。

勧誘に関与する参加者

ホロジックおよびその取締役ならびに執行役員は、提案された取引に関連して、ホロジックの株主からの委任状勧誘に関与する参加者とみなされる可能性があります。

証券保有などを通じた直接的または間接的な利害関係の説明を含む、ホロジックの取締役および執行役員に関する情報は、（i）「議案第1号 - 取締役の選任」、「執行役員」、「報酬に関する議論と分析」、「役員報酬表」、「取締役および執行役員による証券保有」および「特定の関係および関連当事者取引」の各項目を含む、ホロジックの2025年定時株主総会の確定版委任状説明書に記載されています。この確定版委任状説明書は、2025年1月16日にSECへ提出されており、https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/859737/000114036125001287/ny20038205x1_def14a.htmにて閲覧できます。また、（ii）ホロジックの取締役または執行役員によるホロジック証券の保有状況が、2025年定時株主総会用の確定版委任状説明書に記載された数値から変更されている場合、その変更内容は、SECに提出済みまたは今後提出予定のForm 3（証券の実質保有に関する初回届出書）、Form 4（実質保有の変更報告書）、またはForm 5（実質保有の年間変更報告書）に反映されている、または反映される予定であり、これらの書類は、EDGAR検索結果ページ（https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000859737&owner=only）で閲覧できます。

委任状勧誘に関与する参加者に関するその他の情報や、証券保有などを通じた直接的または間接的な利害関係の説明は、入手可能になり次第、SECに提出される委任状説明書およびその他の関連資料に記載される予定です。これらの書類は、前述の方法にて無料で入手できます。

出典：Hologic, Inc.

1これらの数値は、2025年9月27日時点のホロジックの貸借対照表における希薄化後発行済株式数2億2,800万株、現金および短期投資22億ドル、負債25億ドルに基づいています。 Expand

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。