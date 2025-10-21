Polpharma Biologics annonce le lancement commercial de la première présentation en Europe d'une seringue préremplie d'un biosimilaire du ranibizumab

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics a annoncé aujourd'hui que Ranivisio® PFS (seringue préremplie biosimilaire au ranibizumab) est désormais disponible à la vente en France.

Ranivisio® est le premier biosimilaire de Lucentis® proposé en Europe sous une forme pratique de seringue préremplie (PFS), établissant une nouvelle référence en matière de biothérapies abordables dans le domaine des soins ophtalmiques. Cette configuration novatrice garantit un dosage précis et une utilisation facile, favorisant une administration efficace pour les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) néovasculaire (humide), d’œdème maculaire diabétique (OMD) et d’occlusion veineuse rétinienne (OVR). Bioeq AG, coentreprise entre Polpharma Biologics Group BV et Formycon AG, est responsable du développement et de l’octroi de licences de Ranivisio® PFS. Teva détient les droits de commercialisation pour la France dans le cadre d’un accord de licence exclusif avec Bioeq.

La substance médicamenteuse contenue dans Ranivisio® PFS est fabriquée par Polpharma Biologics S.A., une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) opérant sous la marque Rezon Bio, dans ses locaux en Pologne. Rezon Bio est responsable de l'approvisionnement commercial de la substance médicamenteuse, garantissant une qualité et une fiabilité constantes.

« Le lancement de Ranivisio® PFS en France constitue une nouvelle étape importante dans notre mission visant à élargir l'accès aux médicaments biologiques. Avec le premier biosimilaire de Lucentis® disponible en seringue préremplie en Europe, nous établissons une nouvelle norme en matière de traitement ophtalmologique. Nous sommes fiers d'aider nos partenaires à proposer une thérapie innovante et de haute qualité aux patients et aux professionnels de santé », a déclaré Anjan Selz, PDG de Polpharma Biologics.

À propos de Polpharma Biologics

Polpharma Biologics est une entreprise biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise des biosimilaires pour les marchés du monde. Nous gérons l’ensemble de la chaîne de valeur : de la sélection des produits et de l’allocation des investissements à la mise en œuvre des programmes et à la monétisation des actifs, afin d’assurer une progression rapide de l’idée jusqu’à la mise sur le marché. Notre équipe internationale de cadres expérimentés possède une expertise reconnue en gestion de programmes, en stratégie réglementaire, en intégration CMC, en développement de dispositifs, en supervision clinique et en assurance qualité. En collaboration avec des CDMO de confiance, nous proposons des biosimilaires de bout en bout – de la lignée cellulaire au produit fini – dans divers grands domaines thérapeutiques. Nos partenaires commerciaux garantissent aux patients du monde entier l’accès à ces médicaments. Notre mission est d’accélérer l’accès aux biothérapies. Pour y parvenir, nous maintenons un portefeuille solide et en expansion de biosimilaires en développement.

