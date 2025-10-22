The Coca-Cola Company et Gutsche Family Investments conviennent de vendre leur participation majoritaire dans Coca-Cola Beverages Africa à Coca-Cola HBC AG

ATLANTA et ZOUG, Suisse--(BUSINESS WIRE)--The Coca-Cola Company et Gutsche Family Investments ont convenu de vendre une participation majoritaire de 75 % dans Coca-Cola Beverages Africa Pty. Ltd. à Coca-Cola HBC AG, ont annoncé aujourd’hui les deux sociétés.

CCBA est le plus grand embouteilleur de Coca-Cola en Afrique. Il est présent dans 14 pays du continent et représente environ 40 % du volume total des produits Coca-Cola vendus en Afrique. Coca-Cola HBC est l’un des plus grands embouteilleurs de Coca-Cola au monde, présent dans 29 pays d’Europe et d’Afrique, dont le Nigeria et l’Égypte.

Coca-Cola vendra 41,52 % de sa participation de 66,52 % dans CCBA à Coca-Cola HBC, et Coca-Cola HBC acquiert 33,48 % de CCBA détenus par GFI. Au total, la transaction valorise 100 % de CCBA à une valeur nette de 3,4 milliards USD.

Les transactions devraient être finalisées d’ici fin 2026.

Coca-Cola et Coca-Cola HBC ont également conclu un accord d’option distinct permettant à Coca-Cola HBC d’acquérir les 25 % restants de CCBA encore détenus par Coca-Cola dans un délai de six ans à compter de la clôture.

Progrès en matière de refranchisation

La vente de la participation de Coca-Cola dans CCBA constitue une nouvelle étape importante dans le processus de refranchisation des activités d’embouteillage détenues ou contrôlées par la société.

En 2024, les investissements dans l’embouteillage, en pourcentage du chiffre d’affaires net consolidé, s’élevaient à 13 %, contre 52 % en 2015. À l’issue de cette transaction, la société prévoit que les investissements dans l’embouteillage représenteront environ 5 % du chiffre d’affaires net consolidé.

En juillet 2025, Coca-Cola a franchi une nouvelle étape importante dans le processus de refranchisation en Inde avec la vente de 40 % de sa participation dans Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. Ltd. à Jubilant Bhartia Group. Coca-Cola continue de détenir 60 % de l’embouteilleur indien.

« Coca-Cola HBC est un embouteilleur solide et précieux qui contribuera à ouvrir un nouveau chapitre de croissance pour CCBA », déclare Henrique Braun, vice-président exécutif et directeur de l’exploitation de Coca-Cola. « Coca-Cola HBC a fait ses preuves en matière de croissance de notre système à travers l’Afrique, avec une forte augmentation de sa part de marché en Égypte et une forte croissance en volume et en part de marché au Nigeria au cours des dernières années. Nous sommes ravis que Coca-Cola HBC continue d’investir dans le système Coca-Cola et franchisse une nouvelle étape importante dans la refranchisation des activités d’embouteillage détenues par la société. »

Implication continue de GFI

Après la vente, la famille Gutsche continuera de s’impliquer dans le système Coca-Cola et en Afrique grâce à sa participation dans Coca-Cola HBC.

« Depuis plus de huit décennies, la famille Gutsche se consacre au développement des activités de Coca-Cola en Afrique australe et orientale », déclare Philipp Hugo Gutsche, président de GFI. « Coca-Cola HBC est le partenaire idéal pour faire progresser les activités de CCBA et réaliser leur vision commune pour le système Coca-Cola sur le continent. »

Expansion de Coca-Cola HBC

Une fois l’acquisition finalisée, Coca-Cola HBC représentera les deux tiers du volume total du système Coca-Cola en Afrique et couvrira plus de 50 % de la population du continent, consolidant ainsi son engagement à long terme en faveur de la croissance en Afrique. Forte d’une expérience éprouvée de près de 75 ans en Afrique depuis sa création au Nigeria, cette acquisition crée une plateforme permettant à Coca-Cola HBC de partager ses bonnes pratiques, de déployer ses capacités de pointe sur mesure et d’investir davantage dans CCBA afin de stimuler une croissance durable et rentable.

« Nous sommes très heureux d’annoncer l’acquisition d’une participation majoritaire dans CCBA, avec la perspective d’une prise de contrôle totale », déclare Zoran Bogdanovic, directeur général de Coca-Cola HBC.

« Forts de près de 75 ans d’expérience au Nigeria et de notre acquisition réussie de l’activité d’embouteillage de Coca-Cola en Égypte en 2022, nous voyons d’énormes opportunités de croissance en Afrique. Le continent dispose d’une base de consommateurs importante et en pleine croissance, ainsi que d’un potentiel significatif d’augmentation de la consommation par habitant », déclare Zoran Bogdanovic. « Nous pensons pouvoir exploiter cette croissance et créer de la valeur pour nos actionnaires en tirant parti de nos capacités de personnalisation de premier ordre, de notre expertise commerciale et de notre approche de pointe en matière de développement durable. Nous apprécions la confiance que nous accordent Coca-Cola et GFI et nous sommes impatients d’accueillir l’équipe de CCBA au sein de Coca-Cola HBC et de contribuer à notre succès commun. »

Prochaines étapes

L’acquisition de CCBA par Coca-Cola HBC devrait être finalisée d’ici fin 2026, sous réserve du respect de certaines conditions, notamment les autorisations réglementaires et antitrust habituelles.

Dans le cadre de cette acquisition, Coca-Cola HBC poursuivra une cotation secondaire à la Bourse de Johannesburg, soulignant ainsi son engagement envers l’Afrique du Sud et le continent africain.

Rothschild & Co a agi en tant que conseiller financier exclusif de Coca-Cola. Goldman Sachs Bank Europe SE, succursale d’Amsterdam, et UBS AG, succursale de Londres, ont agi en tant que conseillers financiers de Coca-Cola HBC. Nomura International a agi en tant que conseiller financier exclusif de GFI.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une entreprise de boissons qui commercialise ses produits dans plus de 200 pays et territoires. Notre entreprise a pour objectif de rafraîchir le monde et de faire la différence. Nous commercialisons plusieurs marques valant plusieurs milliards de dollars dans différentes catégories de boissons à travers le monde. Notre portefeuille de marques de boissons gazeuses comprend Coca-Cola, Sprite et Fanta. Nos marques d’eau, de boissons pour sportifs, de café et de thé comprennent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Fuze Tea, Gold Peak et Ayataka. Nos marques de jus, de produits laitiers à valeur ajoutée et de boissons à base de plantes comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portefeuille, qu’il s’agisse de réduire la teneur en sucre de nos boissons ou de commercialiser de nouveaux produits innovants. Nous cherchons à avoir un impact positif sur la vie des gens, les communautés et la planète grâce à la reconstitution des ressources en eau, au recyclage des emballages, à des pratiques d’approvisionnement durables et à la réduction des émissions de carbone tout au long de notre chaîne de valeur. Avec nos partenaires embouteilleurs, nous employons plus de 700 000 personnes, contribuant ainsi à créer des opportunités économiques pour les communautés locales à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.coca-colacompany.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn.

À propos de Coca-Cola HBC AG

Coca-Cola HBC est une entreprise de biens de consommation courante axée sur la croissance et un partenaire stratégique de The Coca-Cola Company pour l’embouteillage. Nous créons des moments qui nous rafraîchissent tous, en créant de la valeur pour nos parties prenantes et en soutenant le développement socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. Avec pour ambition d’être le partenaire numéro un dans le domaine des boissons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous proposons des boissons pour toutes les occasions à toute heure du jour et de la nuit et travaillons en collaboration avec nos clients pour servir 750 millions de consommateurs dans 29 pays. Notre portefeuille est l’un des plus solides, des plus vastes et des plus flexibles du secteur des boissons, avec des marques de boissons leaders auprès des consommateurs dans les catégories des boissons gazeuses, des boissons gazeuses pour adultes, des jus, des eaux, des boissons pour sportifs, des boissons énergisantes, des thés prêts à boire, des cafés et des spiritueux haut de gamme. Parmi celles-ci figurent Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Sprite, Schweppes, Kinley, Costa Coffee, Caffè Vergnano, Valser, FuzeTea, Powerade, Cappy, Monster Energy, Finlandia Vodka, The Macallan, Jack Daniel’s et Grey Goose. Nous favorisons un environnement de travail ouvert et inclusif parmi nos 33 000 employés et sommes convaincus que la réduction de notre impact environnemental est essentielle à notre croissance future. Nous figurons parmi les entreprises les plus performantes en matière de développement durable dans les indices ESG tels que les indices Dow Jones Best-in-Class 2024, CDP, MSCI ESG, FTSE4Good et ISS ESG.

Coca-Cola HBC est cotée à la Bourse de Londres (LSE : CCH) et à la Bourse d’Athènes (ATHEX : EEE). Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.coca-colahellenic.com.

À propos de Coca-Cola Beverages Africa

CCBA est le huitième embouteilleur agréé Coca-Cola au monde en termes de chiffre d’affaires, et le plus important du continent. Il représente plus de 40 % du volume total des boissons prêtes à boire Coca-Cola vendues en Afrique. Avec plus de 14 000 employés en Afrique, le groupe CCBA dessert plus de 800 000 clients avec une multitude de marques internationales et locales. Le groupe CCBA est présent dans 14 pays : Afrique du Sud, Kenya, Éthiopie, Ouganda, Mozambique, Namibie, Tanzanie, Botswana, Zambie, Eswatini, Lesotho, Malawi et les îles Comores et Mayotte.

À propos de Gutsche Family Investments

Gutsche Family Investments est une société privée constituée en vertu des lois sud-africaines. L’association de la famille Gutsche avec TCCC a débuté en 1940, lorsque PR Gutsche a rejoint la SA Bottling Company Proprietary Limited en tant qu’employé. En 1956, la famille Gutsche est devenue actionnaire minoritaire de la société et, en 1960, actionnaire unique. De 1960 à 1995, la société s’est développée et a acquis davantage de territoire en Afrique du Sud, avant de commencer son expansion en Afrique de l’Est en 1994. À cette époque, la société était connue sous le nom de Coca-Cola Sabco Proprietary Limited et était une filiale de GFI. Lors de la création de CCBA en juillet 2016, GFI a apporté sa participation majoritaire dans plusieurs entreprises d’embouteillage d’Afrique subsaharienne et détenait environ 33,5 % de CCBA.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations, estimations ou projections qui constituent des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. En général, les termes « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « sera » et autres expressions similaires identifient des déclarations prospectives, qui ne sont généralement pas de nature historique.

Les déclarations prospectives sont soumises à certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de The Coca-Cola Company diffèrent sensiblement de son expérience historique et de ses attentes ou projections actuelles. Ces risques comprennent, sans s’y limiter, la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d’entraîner la résiliation de l’accord définitif conclu dans le cadre de la vente proposée, la capacité à satisfaire toutes les conditions de clôture, y compris l’obtention des autorisations en vertu des réglementations antitrust applicables, et à mener à bien la vente proposée dans les délais prévus, la distraction de l’attention de la direction par rapport à nos activités commerciales en cours en raison de la vente proposée et l’incapacité à réaliser les avantages escomptés de la vente proposée, ainsi que d’autres risques évoqués dans les documents déposés par The Coca-Cola Company auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), notamment son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 et ses rapports déposés ultérieurement sur formulaire 10-Q, qui sont disponibles auprès de la SEC.

Les résultats et événements réels de Coca-Cola HBC pourraient également différer sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives contenues dans la présente annonce, y compris les risques correspondants décrits ci-dessus. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et reflètent les attentes et hypothèses actuelles concernant des événements et circonstances futurs qui pourraient ne pas se réaliser. Rien ne garantit que les résultats, le niveau d’activité, les performances ou les accomplissements futurs de Coca-Cola HBC ou CCBA répondront à ces attentes.

Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Ni The Coca-Cola Company ni Coca-Cola HBC ne s’engagent à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, sauf si la loi ou la réglementation l’exige.

