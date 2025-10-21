Wolters Kluwer ondersteunt digitale transformatietraject van SOCAR met lancering van Enablon Control of Work-oplossing in upstream-installatie op Pirallahi Island

BAKU, Azerbaijan--(BUSINESS WIRE)--Wolters Kluwer heeft vandaag aangekondigd dat de Staatsoliemaatschappij van de Republiek Azerbeidzjan (SOCAR) met succes de Enablon Control of Work (CoW)-oplossing heeft gelanceerd op zijn eerste upstream-oliewinningslocatie in het Abşeronneft Oil and Gas Production Department (OGPD), gelegen op Pirallahi Island.

In lijn met de digitale transformatie-inspanningen schakelt het bedrijf over van handmatige, op papier gebaseerde systemen naar volledig geïntegreerde digitale workflows voor het beheer van werkvergunningen, isolaties, risicobeoordelingen en veiligheidsprotocollen.

Als volledig staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de olie- en aardgasproductie van zowel onshore als offshore velden in het Azerbeidzjaanse deel van de Kaspische Zee, speelt SOCAR een cruciale rol in de energie-infrastructuur van het land.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.