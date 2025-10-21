Wolters Kluwer soutient la transformation numérique de la SOCAR avec le lancement de la solution Enablon Control of Work dans les installations en amont de l'île de Pirallahi

BAKOU, Azerbaïdjan--(BUSINESS WIRE)--Wolters Kluwer a annoncé aujourd'hui que la State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) avait lancé avec succès la solution Enablon Control of Work (CoW) sur son premier site de collecte de pétrole en amont, situé dans le Département de production de pétrole et de gaz (Oil and Gas Production Department, OGPD) d'Abşeronneft, sur l'île de Pirallahi.

Dans le cadre de sa transformation numérique, l'entreprise a choisi de remplacer ses systèmes manuels et papier par des flux de travail numériques intégrés pour la gestion des permis de travail, des isolations, des évaluations des risques et des protocoles de sécurité.

En tant qu'entreprise publique, la SOCAR est chargée de la production de pétrole et de gaz naturel à partir des gisements terrestres et offshore du secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne. Elle joue ainsi un rôle crucial dans l'infrastructure énergétique du pays. Elle exploite la seule raffinerie de pétrole du pays, une usine de traitement du gaz, ainsi que plusieurs oléoducs et gazoducs stratégiques dont le produit est destiné à l'exportation.

Avec le déploiement de la solution Enablon CoW, la SOCAR renforce son engagement en faveur de la normalisation des pratiques de sécurité dans l'ensemble de ses opérations complexes. Ce projet permet de remplacer les opérations manuelles sur papier pour la gestion des permis de travail, les processus d'isolation, les évaluations des risques et les protocoles de sécurité par des flux de travail numériques entièrement intégrés. Cette transition élimine les inefficacités liées aux systèmes papier et permet une supervision en temps réel des opérations simultanées (simultaneous operations, SIMOPS) dans l'ensemble des installations, contribuant ainsi à la création d'un environnement de travail plus sûr et plus efficace.

Richard Pulliam, vice-président directeur et directeur général, du département EHS & ESG de Wolters Kluwer , a déclaré :

« Nous sommes honorés que les innovations d'Enablon jouent un rôle aussi important dans la transformation numérique de la SOCAR. Les capacités éprouvées d'Enablon dans le domaine du contrôle des travaux, son évolutivité dans les opérations en amont et en aval, ainsi que sa capacité à s'intégrer de manière transparente à la feuille de route numérique plus large de la SOCAR en font un partenaire idéal pour répondre à ses besoins. Cette étape importante de la mise en service a pu être franchie grâce à une équipe de projet solide, alliant l'expertise approfondie de la SOCAR sur le terrain aux meilleures pratiques mondiales et à la technologie de pointe d'Enablon, afin d'assurer une mise en œuvre complexe et impactante. »

Cette initiative marque le début d'une collaboration plus large et évolutive entre la SOCAR et l'équipe Enablon de Wolters Kluwer. Après le déploiement réussi en amont de la solution Enablon Control of Work (CoW), la SOCAR s'efforce désormais d'étendre l'utilisation de la plateforme à ses opérations en aval, à d'autres actifs stratégiques et à d'autres sites.

Mammad Alizada, conseiller du président de la SOCAR, a confié :

« La transformation numérique de la SOCAR s'accélère grâce à la collaboration étroite entre l'équipe Enablon, notre Caspian Innovation Centre et le hub de numérisation de la SOCAR. Ensemble, nous menons à bien la mise en œuvre de plateformes clés, comme Enablon CoW, en combinant l'expertise mondiale d'Enablon et notre connaissance locale de la mise en œuvre, afin d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la résilience de l'ensemble de nos activités. »

À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT : WKL) est un leader mondial de l'information, des solutions logicielles et des services pour les professionnels de santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la conformité financière et d'entreprise, des cadres juridiques et réglementaires, de la performance d'entreprise et de l'ESG. Nous aidons nos clients à prendre chaque jour des décisions déterminantes en leur fournissant des solutions compétentes qui associent une profonde connaissance du domaine à la technologie et aux services.

Wolters Kluwer a annoncé un chiffre d’affaires annuel de 5,9 milliards d’euros pour 2024. Le groupe prend en charge des clients dans plus de 180 pays, exerce des activités dans plus de 40 pays et emploie environ 21 600 personnes dans le monde. Le siège de la société se trouve à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.wolterskluwer.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.