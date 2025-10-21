ウォルターズ・クルワー、SOCARのDXの取り組みをサポートし、エネイブロン・コントロール・オブ・ワーク・ソリューションをピララヒ島の上流部門施設で導入

アゼルバイジャン、バクー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ウォルターズ・クルワーは本日、アゼルバイジャン国営石油公社（SOCAR）がピララヒ島に位置するアブシェロンネフト石油・ガス生産部門（OGPD）の第一上流集油拠点において、エネイブロン・コントロール・オブ・ワーク（CoW）ソリューションを無事に導入したことを発表しました。

同社はデジタルトランスフォーメーション（DX）の取り組みの一環として、作業許可、隔離、リスク評価、安全手順の管理を対象に、手作業による紙ベースのシステムから、全面的に統合されたデジタルワークフローへの移行を進めています。

アゼルバイジャン領カスピ海鉱区におけるオンショアおよびオフショア油田からの石油・天然ガス生産を担う完全国有企業であるSOCARは、同国のエネルギーインフラで極めて重要な役割を果たしており、アゼルバイジャンで唯一の製油所およびガス処理プラントを操業し、複数の戦略的石油・ガス輸出パイプラインを管轄しています。

SOCARはエネイブロンのCoWソリューションを展開し、複雑な操業全体に及ぶ安全管理の標準化を進める取り組みを強化しています。この事業を通じて、作業許可、隔離、リスク評価、安全手順の管理における作業は、紙ベースの手作業から完全統合されたデジタルワークフローへと置き換えが進められています。この移行により、紙ベースのシステムに関わる非効率が解消され、施設全体での同時並行作業（SIMOPS）のリアルタイム監視が可能となり、これはより安全で効率的な作業環境の実現に寄与します。

ウォルターズ・クルワーEHS & ESGのシニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーを務めるリチャード・プリアム は次のように述べています。

「エネイブロンの革新的なソリューションが、SOCARのデジタルトランスフォーメーションの歩みを支える、このような重要な役割を果たしていることは、非常に光栄なことです。エネイブロンがCoWソリューションで残しているグローバルな実績、上流・下流事業全体にわたるスケーラビリティ、SOCARのより広範なデジタル化ロードマップへシームレスに統合するエネイブロンの能力によって、このソリューションはSOCARのニーズに合った理想的なソリューションとなっています。今回の正式稼働というマイルストーンは、強力な共同プロジェクトチームの手により、SOCARが持つ現地の深い専門知識と、大きな成果を伴う複雑な導入を行うためのエネイブロンのグローバルなベストプラクティスと先進技術とを組み合わせることで実現したものです」

今回のイニシアティブは、SOCARとウォルターズ・クルワーのエネイブロンチームとの間の、より広範に及ぶ発展的な関係の開始を意味します。エネイブロンのコントロール・オブ・ワーク（CoW）ソリューションの上流部門への導入が成功したことを受け、SOCARは現在、同プラットフォームの利用を下流部門やその他の戦略的資産および拠点へと拡大する取り組みを進めています。

SOCARの社長付顧問のママド・アリザダは次のように話しています。

「SOCARのデジタルトランスフォーメーションは、エネイブロンチームとSOCARのデジタル化拠点である当社カスピ海イノベーションセンターとの緊密な協力のお陰で加速しています。私たちは力を合わせ、エネイブロンのCoWなどの重要プラットフォームの導入を成功に導き、エネイブロンのグローバルな専門知識を当社の現地での事業執行に関するインサイトと融合させることで、当社事業全体の安全性、効率性、回復力を向上させています」

ウォルターズ・クルワーについて

ウォルターズ・クルワー（EURONEXT: WKL）は、ヘルスケア、税務・会計、金融・企業コンプライアンス、法務・規制、経営管理およびESG各分野の専門家向けの情報、ソフトウェアソリューション、サービスを提供するグローバルリーダーです。同社は深い専門知識と技術およびサービスを組み合わせた専門的ソリューションを通じて、日々の重要な意思決定を支援します。

同社は2024年に59億ユーロの年間売上高を計上しました。世界180カ国以上の顧客にサービスを提供し、40カ国以上で事業を展開し、世界中で約21,600人の従業員を擁しています。本社はオランダのアルフェン・アン・デン・ラインにあります。

詳細は www.wolterskluwer.com をご覧ください。また LinkedIn 、 Facebook 、 YouTube 、 Instagram をフォローしてください。

