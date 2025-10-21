IonQ se asocia con la Estrategia Nacional para la Tecnología Cuántica de Italia y fundan juntos Q-Alliance para crear un centro cuántico

COLLEGE PARK, Maryland.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), la empresa cuántica líder en el mundo, ha anunciado hoy su función como miembro fundador de Q-Alliance, una iniciativa nueva y ambiciosa con el objetivo de establecer un centro de computación cuántica de primer nivel en Lombardía, Italia. Creada en consonancia con la Estrategia Nacional para la Tecnología Cuántica de Italia, Q-Alliance reúne a los socios públicos y privados comprometidos con la construcción de un ecosistema cuántico para el futuro.

Esta iniciativa, presentada en el Foro de Innovación Digital ComoLake2025, combina la tecnología cuántica de avanzada y la experiencia de IonQ con el respaldo de las principales instituciones científicas italianas y las partes interesadas del gobierno.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.