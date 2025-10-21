Optimización de la eficiencia de proyectos con los modelos eléctricos preinstalados de Murata en las últimas versiones de Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ y AWR Design Environment™ (Microwave Office)

KIOTO, Japón--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) anuncia una importante colaboración con Cadence Design Systems, Inc. que permite el acceso directo a las bibliotecas de productos desde las herramientas líderes de automatización del diseño electrónico (EDA) de Cadence. Inductores y condensadores seleccionados de Murata ya están preinstalados en las últimas versiones de Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ y AWR Design Environment™ (Microwave Office). Al permitir a los ingenieros seleccionar componentes de Murata directamente desde estas herramientas y ejecutar simulaciones, esta iniciativa busca perfeccionar el diseño de circuitos y optimizar el proceso de diseño de circuitos de alimentación, alta frecuencia y supresión de ruido.

Los avances en el rendimiento de los circuitos integrados (CI) y la mayor complejidad de los circuitos en las PCB están impulsando la industria hacia un diseño de carga inicial, lo que reduce las iteraciones de prototipos. Las herramientas de simulación de circuitos son esenciales, pero requieren información completa del producto. Anteriormente, los diseñadores que utilizaban las herramientas de EDA de Cadence se enfrentaban al reto de descargar los modelos del sitio web de Murata o adquirirlos a través de representantes de ventas, seguido de la instalación manual, un proceso que requería tiempo y esfuerzo.

Colaborar con Cadence elimina directamente la tediosa tarea de acceder manualmente a los datos de los productos de Murata. Esto proporciona acceso inmediato a información crucial dentro de las herramientas de EDA y satisface la necesidad de un diseño de circuitos robusto, lo que refina la evaluación y verificación de la calidad de la señal, la estabilidad de la fuente de alimentación y los niveles de ruido.

Los datos proporcionados por Murata incluyen modelos estáticos y dinámicos para OrCAD X Capture (R23.1-S011 o posterior) y Allegro X System Capture, orientados al diseño general de circuitos electrónicos. Los modelos dinámicos reflejan con precisión las no linealidades, como las características superpuestas de CC y las características de frecuencia, para una mayor precisión en condiciones reales. Los diseñadores pueden elegir entre aproximadamente 1600 inductores de potencia y 5000 inductores de radiofrecuencia (RF).

En el AWR Design Environment (versión 17 o posterior), se encuentra disponible una robusta biblioteca de componentes de modelos estáticos de Murata para el diseño de circuitos de RF y microondas. Esta biblioteca incluye referencias de aproximadamente 5000 inductores de RF y 24.000 condensadores cerámicos multicapa (MLCC).

Murata considera esta integración un paso crucial que responde al interés de Cadence por obtener información de modelos para componentes pasivos. De cara al futuro, Murata seguirá colaborando con Cadence para ampliar cada biblioteca de componentes y prevé proporcionar automáticamente a Cadence los modelos más recientes a través de API. Este compromiso continuo respalda el objetivo de Murata de facilitar un diseño electrónico eficiente y preciso. Los datos de productos también pueden descargarse del sitio web de Murata de OrCAD X Capture y AWR Design Environment.

Además, los datos de productos de Murata para usar con el simulador de circuitos Cadence PSpice™ están disponibles para descargar desde el sitio web de Murata. Esta página también es accesible desde el sitio web de PSpice.

Para consultas sobre datos de productos de inductores, comuníquese con Murata aquí.

Para consultas sobre datos de productos de condensadores, comuníquese con Murata aquí.

Acerca de Cadence

Cadence es líder del mercado en IA y gemelos digitales, y pionero en la aplicación de software computacional para acelerar la innovación en el diseño de ingeniería de silicio para sistemas. Nuestras soluciones de diseño, basadas en la estrategia Intelligent System Design™ de Cadence, son esenciales para que las principales empresas mundiales de semiconductores y sistemas construyan sus productos de próxima generación, desde chips hasta sistemas electromecánicos completos, que atienden a una amplia gama de mercados, como la computación a hiperescala, las comunicaciones móviles, la automoción, la industria aeroespacial, las ciencias de la vida y la robótica. En 2024, Cadence fue reconocida por el Wall Street Journal como una de las 100 empresas mejor gestionadas del mundo. Las soluciones de Cadence ofrecen oportunidades ilimitadas. Obtenga más información en www.cadence.com.

Acerca de Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. es líder mundial en el diseño, fabricación y venta de componentes y soluciones electrónicas pasivas de base cerámica, módulos de comunicación y módulos de alimentación. Murata está comprometida con el desarrollo de materiales electrónicos avanzados y módulos de vanguardia, multifuncionales y de alta densidad. La empresa cuenta con empleados e instalaciones de fabricación en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.