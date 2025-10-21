-

TagEnergy sceglie Sitetracker per accelerare la crescita delle energie rinnovabili

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, leader mondiale nella gestione completa del ciclo di vita delle infrastrutture critiche, ha annunciato oggi che TagEnergy, un produttore di energia rinnovabile in rapida crescita, ha scelto Sitetracker per standardizzare le operazioni e ampliare il proprio portafoglio su più mercati. Questa scelta sottolinea l'impegno di TagEnergy nella realizzazione più efficiente di progetti di energia pulita, mantenendo i più elevati standard di qualità e trasparenza.

TagEnergy sviluppa e gestisce progetti nel settore dell'energia eolica, solare e di accumulo in Europa, Giappone e Australia, ed è sulla strada giusta per raddoppiare le proprie dimensioni nei prossimi tre o quattro anni. Per sostenere questa crescita, l'azienda aveva bisogno di una piattaforma moderna e flessibile che consentisse di unificare i processi tra i vari reparti e paesi, eliminare la dipendenza dai fogli di calcolo e fornire visibilità in tempo reale sulle prestazioni dei progetti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media
Kathleen Ojo - Sitetracker
press@sitetracker.com

Jackie Crossman - TagEnergy
M: +61 402 218 662
E: media@tag-en.com

Savannah Fielder - TagEnergy
M: +61 434 866 053

Industry:

Sitetracker

Release Versions
EnglishGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatti per i media
Kathleen Ojo - Sitetracker
press@sitetracker.com

Jackie Crossman - TagEnergy
M: +61 402 218 662
E: media@tag-en.com

Savannah Fielder - TagEnergy
M: +61 434 866 053

More News From Sitetracker

Riassunto: APAL MW collabora con Sitetracker per accelerare progetti di energia rinnovabili in tutta la Francia

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, il leader globale nel software completo di Asset Lifecycle Management (ALM), oggi ha annunciato una collaborazione strategica con APAL MW, un produttore di energia indipendente (IPP) specializzato nello sviluppo di energia solare fotovoltaica, energia eolica e sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) in Francia. La collaborazione consentirà a APAL MW di migliorare significativamente l'efficienza operativa, promuovere una più solida collabor...

Riassunto: Sitetracker lancia strumenti potenziati di O&M per promuovere l'efficienza nell'intero ciclo di vita degli asset

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, il leader globale nella gestione completa del ciclo di vita degli asset, oggi ha annunciato notevoli miglioramenti apportati alla sua soluzione Operations and Maintenance (O&M). Questi avanzamenti rafforzano la posizione di Sitetracker come la principale piattaforma end-to-end realizzata per aiutare i proprietari di asset e gli appaltatori a programmare, costruire, gestire e mantenere l'infrastruttura critica su scala. Mentre le reti di infrast...

Sitetracker raccoglie 42 milioni di dollari nel round di finanziamenti Serie C

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, lo standard globale per l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione di infrastrutture e tecnologie critiche, ha annunciato oggi finanziamenti aggiuntivi per 42 milioni di dollari. Il round è guidato dal nuovo investitore H.I.G. Growth Partners e dall'investitore di ritorno Energize Ventures, a cui hanno fatto seguito tutti gli investitori di ritorno, tra cui New Enterprise Associates (NEA), National Grid Partners, Wells Fargo Strate...
Back to Newsroom