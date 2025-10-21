TagEnergy sceglie Sitetracker per accelerare la crescita delle energie rinnovabili

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, leader mondiale nella gestione completa del ciclo di vita delle infrastrutture critiche, ha annunciato oggi che TagEnergy, un produttore di energia rinnovabile in rapida crescita, ha scelto Sitetracker per standardizzare le operazioni e ampliare il proprio portafoglio su più mercati. Questa scelta sottolinea l'impegno di TagEnergy nella realizzazione più efficiente di progetti di energia pulita, mantenendo i più elevati standard di qualità e trasparenza.

TagEnergy sviluppa e gestisce progetti nel settore dell'energia eolica, solare e di accumulo in Europa, Giappone e Australia, ed è sulla strada giusta per raddoppiare le proprie dimensioni nei prossimi tre o quattro anni. Per sostenere questa crescita, l'azienda aveva bisogno di una piattaforma moderna e flessibile che consentisse di unificare i processi tra i vari reparti e paesi, eliminare la dipendenza dai fogli di calcolo e fornire visibilità in tempo reale sulle prestazioni dei progetti.

