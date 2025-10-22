Blackstone与TPG将收购Hologic，每股收购价最高79美元

马萨诸塞州马尔伯勒、纽约、旧金山和德州沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX)今日宣布已达成最终协议，将被Blackstone (“Blackstone”)和TPG管理的基金收购，此次交易的每股收购价高达79美元，企业估值高达183亿美元。1

根据协议条款，Blackstone和TPG将以每股76美元现金收购Hologic全部流通股，并附带一项不可交易的或有价值权(CVR)，该CVR将分两次支付，每次最高1.50美元，每股最高3美元，总现金对价最高为每股79美元。该不可交易CVR将在交易完成时发放给Hologic股东，并在Hologic乳腺健康业务在2026和2027财年实现特定全球营收目标后，全部或部分支付。

此次收购总价较2025年5月23日（Hologic相关交易传闻出现前最后一个完整交易日）的收盘价溢价约46%。阿布扎比投资局(“ADIA”)的一家全资子公司和GIC的一家附属公司将参与此次交易，进行重大少数股权投资。

Hologic董事长、总裁兼首席执行官Stephen P. MacMillan表示：“今日标志着Hologic开启激动人心的新篇章——我们将与Blackstone和TPG的优秀团队携手合作。凭借它们的资源、专业知识和对女性健康领域的投入，Blackstone和TPG将帮助我们加速业务增长，提升为全球客户及其患者提供关键医疗技术的能力。此次交易为Hologic股东带来即时且可观的价值，这离不开全体员工的付出，正是他们的辛勤工作让这一里程碑成为可能。”

Blackstone高级董事总经理Ram Jagannath表示：“Hologic是致力于促进女性健康的卓越全球领导者，在突破性高质量医疗器械和诊断产品领域拥有悠久声誉。多年来我们一直关注该公司，深深钦佩其改变生命的技术为全球数百万患者带来的积极影响。我们很高兴能与TPG携手，与Hologic极具才华和能力的员工合作，进一步投资于Hologic的产品创新和业务增长。”

TPG Capital联合管理合伙人John Schilling, M.D.表示：“Hologic以创新为驱动的医疗产品和技术正通过提升疾病检测与诊疗水平，改善全球女性的健康状况。数十年来，投资医疗创新一直是TPG的核心重点。Hologic为我们提供了绝佳机会——借助我们深厚的行业专业知识，支持下一代解决方案的研发，持续推动临床效果提升和患者护理改善。我们很自豪能与Hologic团队及Blackstone合作，共同开启这一激动人心的新篇章。”

审批、时间安排和交易细节

此次交易预计于2026日历年上半年完成，但需获得Hologic股东批准和必要的监管审批，以及满足某些其他惯例成交条件。Hologic董事会已一致批准该合并协议，并建议Hologic股东投票批准此次交易并通过该合并协议。

Blackstone和TPG已为此次交易落实承诺融资。双方已向Hologic提交由Citi、Bank of America、Barclays、Royal Bank of Canada和SMBC出具的债务融资承诺函，以及由Blackstone和TPG管理的基金出具的股权融资承诺函。考虑到公司的资产负债表，这些承诺函总计足以支付收购价款以及交易完成时的相关费用和开支。Blackstone面向个人投资者的私募股权策略也将参与此次交易投资。TPG将通过旗下美国和欧洲私募股权平台TPG Capital投资Hologic。

交易完成后，Hologic普通股将从纳斯达克股票市场退市。公司总部将继续设在马萨诸塞州马尔伯勒，且仍以Hologic为名称和品牌开展运营。

合并协议包含45天的“询价”(go-shop)期，在此期间，Hologic及其顾问可以向第三方征求、考虑并协商其他收购方案。根据合并协议的条款和条件，若存在更优方案，Hologic董事会有权终止当前合并协议，转而推进该更优方案。目前无法保证此过程最终能否产生更优方案。Hologic暂无计划披露该过程的进展，除非其认为有必要或法律要求披露。

Hologic第四季度财务业绩

正如10月2日所宣布，Hologic计划于11月3日通过新闻稿发布2025财年第四季度财务业绩。鉴于今日宣布的交易，Hologic不打算在此次业绩发布中提供2026财年的财务指引。此外，在交易完成前，Hologic暂无计划召开业绩电话会议。公司计划于11月底向美国证券交易委员会(SEC)提交2025财年Form 10-K年报。

顾问

Goldman Sachs & Co. LLC担任Hologic的独家财务顾问，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz担任公司的法律顾问。Citi担任Blackstone和TPG牵头的财团的独家财务顾问，Kirkland & Ellis LLP担任其法律顾问，Ropes & Gray担任其医疗监管顾问。

关于Hologic

Hologic, Inc.是女性健康领域的全球领导者，致力于开发创新医疗技术，为各类健康问题提供高效的检测、诊断和治疗方案，提升全球医疗护理标准。如需了解更多关于Hologic的信息，请访问www.hologic.com。

关于黑石集团

Blackstone是全球最大的另类资产管理公司。Blackstone致力于通过加强所投资公司的实力，为机构和个人投资者带来可观的回报。Blackstone管理着1.2万亿美元的资产，包括专注于房地产、私募股权、信贷、基础设施、生命科学、成长型股权、二级市场和对冲基金的全球投资策略。如需了解更多信息，请访问www.blackstone.com。请在LinkedIn、X (Twitter)和Instagram上关注@blackstone。

关于TPG

TPG是全球领先的另类资产管理公司，1992年成立于旧金山，目前管理资产规模达2610亿美元，投资和运营团队遍及全球。TPG的投资策略广泛多元，涵盖私募股权、影响力投资、信贷、房地产和市场解决方案等领域，我们的独特策略以协作、创新和包容为驱动力。我们的团队将深厚的产品和行业经验与广泛的能力和专业知识相结合，形成差异化洞察，为基金投资者、投资组合公司、管理团队和社区创造价值。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法》“安全港”条款界定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常可通过“可能”、“将”、“应该”、“或许”、“会”、“预期”、“计划”、“打算”、“预计”、“相信”、“估计”、“推测”、“预测”、“很可能”、“未来”、“战略”、“潜在”、“寻求”、“目标”等词语或类似表述识别，这些表述用于预测或表明未来事件或趋势，或并非对历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于此次合并的收益和完成时间表的陈述。这些前瞻性陈述基于Hologic截至本新闻稿发布之日的假设，受已知与未知风险和不确定性的影响，实际结果可能与预期大相径庭。

这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定因素的影响，这些因素可能对Hologic的业务和前景产生不利影响，并导致实际结果与预期大相径庭，包括但不限于拟议交易所需的任何政府和监管批准的时间、接收以及条款和条件，这些批准可能会延迟拟议交易的完成或导致各方放弃拟议交易；发生任何事件、变更或其他情况，可能导致就拟议交易达成的合并协议终止；Hologic股东可能不批准拟议交易；合并协议各方可能无法及时或根本无法满足拟议交易的条件；拟议交易可能分散管理层对日常业务运营的精力的风险；与拟议交易有关的任何公告可能对Hologic普通股的市场价格产生不利影响的风险；拟议交易导致任何意外成本或费用的风险；与拟议交易有关的任何诉讼的风险；拟议交易及其公告可能对Hologic留住和聘用关键人员以及维持与客户、供应商、合作伙伴、员工、股东的关系和其他业务关系的能力产生不利影响，进而影响其经营业绩与整体业务的风险；以及在拟议交易结束后，CVR持有人收到的CVR付款低于预期的风险。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述预期的结果大相径庭的因素的更多信息，详见Hologic于2024年11月27日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2024年9月28日财年的Form 10-K Hologic年度报告，Form 10-Q季度报告、Form 8-K当期报告以及Hologic不时向SEC提交的其他文件。这些文件（如有）可在Hologic网站的投资者关系部分(https://investors.hologic.com)或SEC网站(https://www.sec.gov)查阅。如果任何这些风险成为现实，或者任何这些假设被证明有误，实际结果可能与这些前瞻性陈述中暗示的结果大相径庭。Hologic目前未知或Hologic目前认为不重要的其他风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果出现不同。本新闻稿中的前瞻性陈述仅反映截至新闻稿发布之日的情况。除非法律要求，否则Hologic明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中提出的任何此类陈述的任何更新或修订，以反映任何预期的变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的变化。

额外信息和查找途径

就Blackstone Inc.和TPG Capital的附属公司拟收购Hologic一事，Hologic将向SEC提交一份Hologic代理声明（“代理声明”）。Hologic计划就拟议交易向其股东邮寄一份最终代理声明。HOLOGIC建议您仔细阅读代理声明和其他已提交或即将提交给SEC的相关文件（如有）及其任何修订或补充，因为它们将包含有关HOLOGIC、BLACKSTONE INC.、TPG CAPITAL、拟议交易及相关事项的重要信息。您将可以在SEC网站(www.sec.gov)上免费获取代理声明和Hologic向SEC提交的其他相关文件（如有）的副本。您还可以通过访问Hologic网站的投资者关系部分(https://investors.hologic.com)或联系Hologic投资者关系部门(investors@hologic.com)或致电858-410-8904免费获取代理声明和Hologic向SEC提交的其他文件（如有）的副本。

代理权征集参与者

Hologic及其董事和高管可被视为就拟议交易向Hologic股东征集代理权的参与者。

有关Hologic董事和高管的信息，包括其通过持股或其他方式享有的直接或间接权益的描述，可参见(i) Hologic 2025年年度股东大会的最终代理声明，包括“提案1 - 董事选举”、“高管”、“薪酬讨论与分析”、“高管薪酬表”、“董事和高管的持股情况”和“某些关系和关联方交易”等章节，该声明已于2025年1月16日提交给SEC，可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/859737/000114036125001287/ny20038205x1_def14a.htm查阅，以及(ii)若Hologic董事或高管的持股情况较Hologic 2025年年度股东大会最终代理声明中披露的内容发生变化，相关变化已经或将反映在向SEC提交的Form 3证券实益所有权初始声明、Form 4证券实益所有权变动声明或Form 5证券实益所有权年度变动声明中，可在EDGAR搜索结果https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000859737&owner=only查阅。

有关代理权征集参与者的其他信息以及他们通过持股或其他方式享有的直接或间接权益的描述，将包含在代理声明以及其他将向SEC提交的相关材料（一旦可以获取）中。您可以按照上述方式免费获取这些文件的副本。

来源：Hologic, Inc.

1 基于截至2025年9月27日的2.28亿股稀释后流通股、Hologic资产负债表上的22亿美元现金和短期投资以及25亿美元的Hologic债务。 Expand

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。