Samsung Bioepis与Phrontline宣布达成全球战略合作，共同推动实体瘤领域顶级抗体偶联药物疗法研发

韩国仁川和上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Samsung Bioepis Co., Ltd.与致力于推进新一代抗体偶联药物(ADC)研发的临床阶段生物技术公司Phrontline Biopharma今日宣布，双方已签署全球合作协议，共同研发、生产并商业化两款ADC候选药物：双特异性双载荷ADC药物TJ108，以及另一款待命名的候选药物。此外，Samsung Bioepis将获得Phrontline一款拓扑异构酶1抑制剂(TOP1i)载荷的独家许可，该载荷将应用于Samsung Bioepis的ADC研发管线。

Phrontline的TJ108是一款基于TOP1i和微管蛋白抑制剂的ADC药物，针对表皮生长因子受体(EGFR)与人类表皮生长因子受体3 (HER3)。这两种靶点在多种癌症中过度表达，与肿瘤的恶性增殖和转移密切相关。i,ii

根据协议条款，Phrontline将获得一笔预付款，并有权根据研发和监管成就的达成情况获得额外里程碑付款。

Samsung Bioepis总裁兼首席执行官Kyung-Ah Kim表示：“我们很高兴能与Phrontline合作，共同研发并推进针对广泛适应症的差异化ADC药物。依托我们成熟的研发平台，我们将持续探索新的业务机遇，以满足患者尚未被满足的医疗需求。”

Phrontline创始人兼首席执行官Zhaoyuan ‘Tony’ Chen表示：“Phrontline已优化其双特异性靶向技术，以提升载荷递送效率，并且开发了创新的双连接子载荷(DLP)平台——该平台通过分支连接子结构，可同时递送两种载荷，既保证了均衡的药效，又具备不同作用机制，同时支持可扩展且高效的一步偶联工艺。此次合作将加速我们的愿景：将双特异性、双载荷ADC打造为一类新型精准肿瘤治疗药物。通过与Samsung Bioepis携手，我们将从TJ108开始，拓展DLP平台的应用，以解决当前单载荷、单靶点ADC面临的耐药性、肿瘤异质性和疗效持续性等挑战。”

Samsung Bioepis正将研发管线从生物类似药向更多领域拓展，以履行其使命，即在尚未满足的治疗需求领域，拓宽患者获得治疗的渠道。ADC药物的研发将进一步丰富公司广泛的治疗产品组合——目前该组合已覆盖免疫学、肿瘤学、眼科学、血液学、肾病学、神经病学和内分泌学领域。

关于Samsung Bioepis Co., Ltd.

Samsung Bioepis成立于2012年，是一家致力于实现普惠医疗保健的生物制药公司。通过产品开发领域的创新和对质量的坚定承诺，Samsung Bioepis旨在成为全球领先的生物制药企业。Samsung Bioepis持续推进涵盖广泛治疗领域的生物类似药候选药物管线，包括免疫学、肿瘤学、眼科学、血液学、肾病学、神经病学和内分泌学。如需了解更多信息，请访问：www.samsungbioepis.com，并在社交媒体X和LinkedIn上关注我们。

关于Phrontline Biopharma

Phrontline Biopharma是一家总部位于中国苏州的临床阶段生物技术公司。公司的使命是研发新一代双特异性、双载荷抗体偶联药物(ADC)，以克服单载荷、单靶点ADC的局限性——尤其是在应对耐药性、肿瘤异质性和疗效持续性方面的不足。

Phrontline已建立专有的双特异性抗体和双连接子载荷(DLP)平台，可提升载荷递送效率，并通过分支连接子结构同时递送两种载荷，既保证均衡药效，又具备互补作用机制。公司致力于通过内部创新和一体化技术平台，为存在高度未满足医疗需求的患者开发更有效、更具持续性的治疗方案。

如需了解更多信息，请访问www.PhrontlineBio.com并在LinkedIn上关注我们。

i Pastwińska J、Karaś K、Karwaciak I、Ratajewski M。靶向黑色素瘤中的egfr——克服耐药性的多种可能(Targeting egfr in melanoma – the sea of possibilities to overcome drug resistance)。《生物化学与生物物理学报(BBA)-癌症综述》。(2022) 1877:188754。doi: 10.1016/j.bbcan.2022.188754

ii Papa F、Grinda T、Rassy E等。有效靶向乳腺癌中HER3的漫长征程(Long road towards effective HER3 targeting in breast cancer)。《癌症治疗评论》。2024;129:102786。doi: 10.1016/j.ctrv.2024.102786

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。