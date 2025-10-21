-

IonQ gaat samenwerking aan met Italiaanse nationale strategie voor kwantumtechnologie; richt samen met anderen Q-Alliance op om gezamenlijk kwantumhub te creëren

De lancering van Q-Alliance is een belangrijke mijlpaal in de digitale transformatie van Italië en de ambitieuze doelstellingen van het land op het gebied van het kwantumecosysteem

COLLEGE PARK, Md.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), 's werelds toonaangevende kwantumbedrijf, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een van de oprichters is van Q-Alliance, een ambitieus nieuw initiatief om een kwantumcomputinghub van wereldklasse op te zetten in Lombardije, Italië. Q-Alliance is opgericht in overeenstemming met de nationale strategie voor kwantumtechnologieën van Italië en brengt publieke en private partners samen die zich inzetten voor de opbouw van een toekomstgericht kwantumecosysteem.

Het initiatief – gelanceerd tijdens het ComoLake2025 Digital Innovation Forum – combineert de geavanceerde kwantumtechnologie en expertise van IonQ met ondersteuning van toonaangevende Italiaanse wetenschappelijke instellingen en belanghebbenden bij de overheid.

