Optimierung der Projekteffizienz durch vorinstallierte elektrische Modelle von Murata in den neuesten Versionen von Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ und AWR Design Environment™ (Microwave Office)

KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) kündigt eine bedeutende Kooperation mit Cadence Design Systems, Inc., an, um Produktbibliotheken direkt in den führenden EDA-Tools (Electronic Design Automation) von Cadence zur Verfügung zu stellen. Ausgewählte Induktivitäts- und Kondensatorprodukte von Murata sind ab sofort in den neuesten Versionen von Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ und AWR Design Environment™ (Microwave Office) vorinstalliert. Diese Initiative wird zur Verbesserung der Schaltungsentwicklung und Optimierung des Designprozesses für Stromversorgungs-, Hochfrequenz- und Rauschunterdrückungsschaltungen führen, da Ingenieure die Komponenten von Murata direkt in diesen Tools auswählen und Simulationen durchführen können.

Fortschritte bei der IC-Leistung und die erhöhte Schaltungs­komplexität auf Leiterplatten sind die Treiber für das „Front-Loading Design“ in der Branche, was zu weniger Prototyping-Iterationen führt. Schaltungssimulations­tools sind dabei unverzichtbar, erfordern jedoch umfassende Produktinformationen. Bisher standen Entwickler, die Cadence-EDA-Tools nutzten, vor der Herausforderung, Modelle von der Murata-Website herunterzuladen oder über Vertriebsmitarbeiter zu beziehen und anschließend manuell zu installieren – ein Prozess, der Zeit und Aufwand bedeutete.

Durch die direkte Zusammenarbeit mit Cadence entfällt das zeitaufwändige manuelle Abrufen von Murata-Produktdaten. Dies ermöglicht den sofortigen Zugriff auf wichtige Informationen innerhalb der EDA-Tools und erfüllt die Anforderungen an ein robustes Schaltungsdesign, was die Bewertung und Überprüfung der Signalqualität, der Stabilität der Stromversorgung und der Rauschpegel verbessert.

Die von Murata bereitgestellten Daten umfassen sowohl statische als auch dynamische Modelle für OrCAD X Capture (R23.1-S011 oder spätere Modelle) und Allegro X System Capture, die für die allgemeine elektronische Schaltungsentwicklung bestimmt sind. Die dynamischen Modelle bilden Nichtlinearitäten wie DC-Überlagerungseigenschaften und Frequenzeigenschaften präzise ab, um eine höhere Genauigkeit unter realen Bedingungen zu gewährleisten. Entwickler können aus rund 1.600 Leistungsinduktivitäten und 5.000 HF-Induktivitäten die passenden Teilenummern auswählen.

In der AWR Design Environment (Version 17 oder höher) steht eine umfangreiche Komponentenbibliothek mit statischen Modellen von Murata für den Entwurf von HF- und Mikrowellenschaltungen zur Verfügung. Diese Bibliothek umfasst Teilenummern für rund 5.000 HF-Induktivitäten und 24.000 Mehrschichtkeramikkondensatoren (MLCCs).

Murata betrachtet diese Integration als einen entscheidenden Schritt und eine Reaktion auf das Interesse von Cadence an der Beschaffung von Modellinformationen für passive Komponenten. Murata wird auch in Zukunft mit Cadence zusammenarbeiten und die jeweilige Komponentenbibliothek erweitern. Außerdem beabsichtigt Murata, Cadence die neuesten Modelle automatisch über eine API zur Verfügung zu stellen. Dieses kontinuierliche Engagement fördert Muratas Ziel, eine effiziente und präzise elektronische Entwicklung zu ermöglichen. Produktdaten können auch von der Murata-Website für OrCAD X Capture und AWR Design Environment heruntergeladen werden.

Darüber hinaus stehen Murata-Produktdaten für die Verwendung mit dem Cadence PSpice™-Schaltungssimulator als Download auf der Murata-Website zur Verfügung. Auf diese Webseite kann auch von der PSpice-Website zugegriffen werden.

Bei Fragen zu Induktivitätsdaten wenden Sie sich bitte hier an Murata.

Bei Fragen zu Kondensator-Produktdaten wenden Sie sich bitte hier an Murata.

Über Cadence

Cadence ist ein Marktführer im Bereich KI und digitale Zwillinge und leistet Pionierarbeit in der Anwendung von Computational Software zur Beschleunigung der Innovation im technischen Design von Silizium bis hin zu kompletten Systemen. Unsere Designlösungen, basierend auf der Intelligent System Design™-Strategie von Cadence, sind für die weltweit führenden Halbleiter- und Systemunternehmen von zentraler Bedeutung, um ihre Produkte der nächsten Generation zu entwickeln, von Chips bis hin zu vollständigen elektromechanischen Systemen, die in einem breiten Spektrum von Märkten Anwendung finden, darunter Hyperscale-Computing, mobile Kommunikation, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Industrie, Biowissenschaften und Robotik. Im Jahr 2024 wurde Cadence vom Wall Street Journal als eines der 100 weltweit bestgeführten Unternehmen ausgezeichnet. Die Lösungen von Cadence bieten grenzenlose Möglichkeiten – erfahren Sie mehr unter www.cadence.com.

Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Design, Fertigung und Vertrieb keramikbasierter passiver elektronischer Bauteile und Lösungen, Kommunikationsmodule und Netzteile. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Werkstoffe und modernster, multifunktionaler hochdichter Module. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende und betreibt Fertigungsanlagen in der ganzen Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.