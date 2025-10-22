The Coca-Cola Company e Gutsche Family Investments sottoscrivono un accordo per la vendita delle partecipazioni di controllo di Coca-Cola Beverages Africa a Coca-Cola HBC AG
ATLANTA e ZUG, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Le società The Coca-Cola Company e Gutsche Family Investments hanno annunciato oggi di avere sottoscritto un accordo di vendita del 75% delle partecipazioni di controllo in Coca-Cola Beverages Africa Pty. Ltd. a Coca-Cola HBC AG.
CCBA è la più grande azienda imbottigliatrice di Coca-Cola in Africa. È operativa in 14 paesi nel continente e rappresenta circa il 40% del volume complessivo dei prodotti Coca-Cola venduti in Africa. Coca-Cola HBC è una delle più grandi aziende imbottigliatrici di Coca-Cola al mondo, con operazioni in 29 paesi in Europa e Africa, inclusi Nigeria ed Egitto.
