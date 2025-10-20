SunRock Biopharma y Chime Biologics anuncian una alianza estratégica para avanzar en el desarrollo del anticuerpo anti-CCR9 SRB5

SANTIAGO DE COMPOSTELA, España & WUHAN, China--(BUSINESS WIRE)--La biotecnológica SunRock Biopharma, con sede en Santiago de Compostela y especializada en el desarrollo de anticuerpos terapéuticos de nueva generación, ha anunciado una colaboración estratégica con la compañía internacional Chime Biologics, una de las principales CDMOs (organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato) del mundo, para impulsar el desarrollo de SRB5, un nuevo anticuerpo monoclonal anti-CCR9 dirigido a la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), con potencial de aplicación en otras patologías inflamatorias inmunomediadas.

SRB5 es un anticuerpo monoclonal humanizado con propiedades ADCC mejoradas, diseñado para eliminar selectivamente las células CCR9+ implicadas en la inflamación intestinal crónica. Se trata del avance más reciente dentro de la plataforma anti-CCR9 de SunRock y supone un paso adelante en el desarrollo de terapias altamente selectivas para enfermedades como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Gracias a este acuerdo, SunRock se apoyará en la plataforma de fabricación GMP de Chime Biologics, de estándares internacionales, para escalar la producción y acelerar las fases preclínicas y regulatorias del proyecto.

“Nos enorgullece colaborar con SunRock Biopharma en el desarrollo de este prometedor anticuerpo anti-CCR9 (SRB5) para la enfermedad inflamatoria intestinal, una patología que afecta gravemente a millones de pacientes en todo el mundo. Esta alianza refleja nuestro compromiso con la excelencia en la fabricación de biológicos y con la aceleración del desarrollo de terapias innovadoras. Esperamos contribuir a la misión a largo plazo de SunRock Biopharma de desarrollar anticuerpos frente a tumores altamente invasivos y de urgente necesidad clínica en oncología”, afirmó el Dr. Jimmy Wei, presidente de Chime Biologics.

Por su parte, el Dr. Laureano Simón, CEO de SunRock Biopharma, destacó:

“Esta colaboración con Chime Biologics refuerza nuestra estrategia de trabajar con socios de primer nivel en cada fase del desarrollo. La experiencia técnica y los estándares industriales de Chime permitirán escalar SRB5 en condiciones óptimas. SRB5 posee un perfil biológico diferencial que podría transformar el tratamiento de la EII y, potencialmente, de tumores agresivos que expresan CCR9. Este acuerdo es un paso clave hacia la validación clínica”.

Sobre SunRock Biopharma

SunRock Biopharma es una empresa biotecnológica española dedicada al desarrollo de anticuerpos terapéuticos “first-in-class” y “best-in-class”, dirigidos a dianas clínicas validadas o emergentes en oncología y enfermedades inflamatorias inmunomediadas.

Su modelo se centra en identificar dianas clave en la progresión tumoral o la inflamación, generar anticuerpos humanos o humanizados con perfiles funcionales optimizados y avanzar hasta fases clínicas tempranas para su licenciamiento a grandes farmacéuticas.

El pipeline de SunRock incluye anticuerpos monoclonales, conjugados anticuerpo-fármaco (ADCs) y otros formatos innovadores. Bajo un modelo de innovación abierta, colabora con universidades e institutos de investigación de Europa, Estados Unidos y Asia. La empresa tiene como objetivo licenciar sus programas tras demostrar una sólida validación preclínica y clínica temprana.

Más información: www.sunrockbiopharma.com

Sobre Chime Biologics

Chime Biologics es una CDMO global líder dedicada a ayudar a sus clientes a desarrollar y fabricar medicamentos biológicos innovadores para pacientes de todo el mundo.

Ofrece soporte integral desde el desarrollo preclínico y de líneas celulares hasta la fabricación clínica y comercial de sustancias y productos biológicos.

Con una amplia experiencia en aprobaciones regulatorias internacionales y capacidades tecnológicas de vanguardia, Chime Biologics se posiciona como un socio integral para la industria biofarmacéutica, con el objetivo compartido de hacer que los medicamentos biológicos sean más accesibles y asequibles en todo el mundo.

Más información: www.chimebiologics.com