Lone Star maakt de verkoop van Xella aan Holcim bekend

DALLAS & NEW YORK & LONDEN & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (“Lone Star”) maakte vandaag bekend dat een filiaal van Lone Star Fund X, LP een bindend akkoord heeft ondertekend om Xella Group (“Xella”), een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor muren van gebouwen, te verkopen aan Holcim, de toonaangevende partner voor duurzame bouw. De waarde van Xella volgens de transactie is om en bij €1,85 miljard.

Xella heeft haar hoofdzetel in Duisburg, Duitsland. Het bedrijf is een Europese aanbieder van efficiënte oplossingen voor duurzame muren voor de hele omhulling van woongebouwen, en is actief met merken zoals Ytong, Silka, Hebel en Multipor. Het bedrijf stelt meer dan 4.000 teamleden tewerk.

In partnerschap met Lone Star heeft Xella de laatste jaren belangrijke stappen ondernomen om haar aanbod te optimaliseren door de bedrijfsactiviteiten op strategische wijze te focussen op oplossingen specifiek voor muren van gebouwen, terwijl het ook haar commerciële en digitale capaciteiten heeft bevorderd. Onder het beheer van Lone Star heeft Xella eveneens haar duurzaamheidsinitiatieven verder uitgebouwd. Op vandaag geldt het bedrijf als marktleider in de sector, met een stevige reputatie wegens haar cultuur waarin mensen op de eerste plaats komen en een inzet voor duurzame processen en producten.

“We zijn bijzonder opgetogen dit akkoord met Holcim te hebben bereikt. Het is een bevestiging van het ongelooflijke werk dat Xella heeft verricht om zich verder als leider op het vlak van oplossingen voor de bouw van muren te profileren,” aldus Donald Quintin, CEO van Lone Star. “Sinds we voor het eerst met Xella hebben samengewerkt, zagen we hoe het bedrijf de aandacht toespitste op het verbeteren van producten, het bevorderen van innovatie en het heruitlijnen van haar activiteiten om prestaties te stimuleren. We geloven dat het bedrijf een geweldige toekomst voor de boeg heeft, gezien het platform dat het tot stand heeft gebracht, en we hebben er alle vertrouwen in dat Holcim voor Xella de juiste partner is om met hetzelfde elan door te gaan.”

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen van toezichthouders, en zal naar verwacht in de tweede helft van 2026 worden afgerond.

Over Lone Star

Lone Star is een toonaangevend investeringsbedrijf dat fondsen adviseert die wereldwijd investeren in private equity, krediet en vastgoed. Al 30 jaar baant het bedrijf zich met succes een weg door complexe situaties. De fondsen bestaan uit ervaren investeerders in waarde die kansen zoeken in situaties die in flux zijn of gecompliceerd door specifieke structurele of financiële factoren, ongeacht de overheersende marktomgeving. Onze diepe bench senior leiders en professionele dealexperts verzekert een stevige grondslag voor succesvolle investeringen en strategische besluitvorming. Sinds de oprichting van het eerste fonds in 1995 heeft Lone Star 25 private equity-fondsen georganiseerd met kapitaalverplichtingen van in totaal ongeveer $ 95 miljard. Voor meer informatie over Lone Star Funds gaat u naar www.lonestarfunds.com. Volg ons op LinkedIn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.