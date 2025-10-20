Lone Star annonce la vente de Xella à Holcim

DALLAS et NEW YORK et LONDRES et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (« Lone Star ») a annoncé aujourd’hui la signature par une filiale de Lone Star Fund X, LP d’un accord contraignant visant à vendre Xella Group (« Xella »), l’un des principaux fournisseurs de solutions de construction de murs, à Holcim, le partenaire leader dans le domaine de la construction durable. Cette transaction valorise Xella à environ 1,85 milliard d’euros.

Basé à Duisburg, en Allemagne, Xella est un fournisseur européen de solutions de construction de murs efficaces et durables pour l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment, qui exploite des marques telles que Ytong, Silka, Hebel et Multipor. L’entreprise emploie plus de 4 000 personnes.

En partenariat avec Lone Star, Xella a fait des progrès significatifs ces dernières années pour optimiser son offre en se concentrant stratégiquement sur les solutions de construction de murs, tout en renforçant ses capacités commerciales et numériques. Sous la direction de Lone Star, Xella a également continué à faire progresser ses initiatives en matière de développement durable. Aujourd’hui, l’entreprise est leader sur son marché et jouit d’une solide réputation pour sa culture axée sur les personnes et son engagement en faveur de processus et de produits durables.

« Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet accord avec Holcim, car il vient couronner le travail incroyable accompli par Xella pour asseoir sa position de leader dans le domaine des solutions de construction de murs », déclare Donald Quintin, directeur général de Lone Star. « Depuis le début de notre partenariat avec Xella, nous avons vu l’entreprise se concentrer sur l’amélioration de ses produits, accélérer l’innovation et réorganiser ses activités afin d’améliorer ses performances. Nous pensons que l’entreprise a un bel avenir devant elle grâce à la plateforme qu’elle a mise en place, et nous sommes convaincus que Holcim est le partenaire idéal pour Xella à l’avenir. »

Cette transaction est soumise aux conditions habituelles et aux autorisations réglementaires et devrait être finalisée au second semestre 2026.

À propos de Lone Star

Lone Star est une société d’investissement de premier plan qui conseille des fonds investissant à l’échelle mondiale dans le capital-investissement, le crédit et l’immobilier. La société navigue avec succès dans des situations complexes depuis 30 ans. Les fonds sont des investisseurs expérimentés qui recherchent des opportunités dans des situations en mutation ou compliquées par des facteurs structurels ou financiers spécifiques, quel que soit l’environnement de marché dominant. Notre équipe solide de cadres supérieurs et de professionnels experts en transactions garantit une base solide pour des investissements fructueux et une prise de décision stratégique. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a organisé 25 fonds de capital-investissement avec des engagements de capitaux totaux s’élevant à environ 95 milliards de dollars. Pour plus d’informations sur Lone Star Funds, rendez-vous sur www.lonestarfunds.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

