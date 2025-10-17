-

ProAmpac rileva le attività di conversione dei sacchetti di International Paper

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ProAmpac, leader globale nel settore del packaging flessibile e della scienza dei materiali, ha acquisito le attività di conversione dei sacchetti di International Paper (“IP”), azienda leader globale negli imballaggi sostenibili. L'acquisizione amplia le capacità di conversione di ProAmpac, promuovendo ulteriormente la strategia di Fiberization of Packaging® e potenziando la sua capacità di offrire soluzioni di sacchetti personalizzati per i settori commerciali dei negozi di alimentari, dei minimarket e dei ristoranti a servizio rapido.

“La domanda globale di imballaggi di carta affidabili e riciclabili continua a crescere rapidamente tra le aspettative in costante evoluzione dei consumatori e le tendenze del mercato che ridefiniscono la riciclabilità”, ha dichiarato Greg Tucker, fondatore di ProAmpac, vicepresidente e direttore generale. “L'acquisizione da parte di ProAmpac dell'attività dei sacchetti di IP supporta le nostre iniziative di Fiberization of Packaging, l'utilizzo di fibre negli imballaggi, che ci aiutano a servire meglio i clienti estendendo la nostra competenza nella scienza dei materiali alla costa occidentale degli Stati Uniti con ulteriori capacità ed esuberi”, ha continuato Tucker.

