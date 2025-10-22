Upgrade en uitbreiding van het partnerschap tussen Chelsea Football Club en FPT naar 'Principal'-status

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Chelsea Football Club en FPT maakten vandaag een uitbreiding van hun bestaande partnerschap bekend, waarbij de meest succesvolle leverancier van technologische oplossingen van de regio Azië-Stille Oceaan tot 'Principal Partner' voor het seizoen 2025/26 wordt benoemd.

Als Principal Partner zal FPT prijken op de mouwen van de Chelsea FC-kits voor mannen en vrouwen en op de academy kits.

FPT, de marktleidende leverancier van oplossingen voor digitale technologie, en Chelsea FC sloegen de handen eerder dit jaar voor het eerst in elkaar in een nieuwe, innovatieve samenwerking om de digitale capaciteiten van de club te transformeren en het engagement van de fans van de club te bevorderen door fans van over de hele wereld dichter bij de club te brengen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.