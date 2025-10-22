-

Upgrade en uitbreiding van het partnerschap tussen Chelsea Football Club en FPT naar 'Principal'-status

original

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Chelsea Football Club en FPT maakten vandaag een uitbreiding van hun bestaande partnerschap bekend, waarbij de meest succesvolle leverancier van technologische oplossingen van de regio Azië-Stille Oceaan tot 'Principal Partner' voor het seizoen 2025/26 wordt benoemd.

Als Principal Partner zal FPT prijken op de mouwen van de Chelsea FC-kits voor mannen en vrouwen en op de academy kits.

FPT, de marktleidende leverancier van oplossingen voor digitale technologie, en Chelsea FC sloegen de handen eerder dit jaar voor het eerst in elkaar in een nieuwe, innovatieve samenwerking om de digitale capaciteiten van de club te transformeren en het engagement van de fans van de club te bevorderen door fans van over de hele wereld dichter bij de club te brengen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact
Mai Duong (Ms.)
FPT Corporation
FPT Software PR Manager
MCP.PR@fpt.com

Industry:

FPT Corporation

HOSE:FPT
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Mediacontact
Mai Duong (Ms.)
FPT Corporation
FPT Software PR Manager
MCP.PR@fpt.com

More News From FPT Corporation

Samenvatting: Chelsea Football Club selecteert technologiepartner van wereldklasse FPT om wereldwijde transformatie te bevorderen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Chelsea Football Club kondigt met genoegen een innovatief globaal partnerschap aan met FPT Corporation (FPT), de meest succesvolle leverancier van technologieoplossingen van Vietnam. FPT is gespecialiseerd in het ondersteunen van verschillende van 's werelds grootste organisaties tijdens hun traject naar digitale transformatie aan de hand van services en oplossingen aangestuurd door AI. FPT werd in 1988 opgericht. De voorbije drie decennia heeft het bedrijf de technolog...

Samenvatting: GE HealthCare en FPT breiden hun strategische partnerschap uit om door AI aangestuurde innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen

HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--Het internationale IT-bedrijf FPT en GE HealthCare kondigen een strategisch samenwerkingsakkoord aan, waarmee zij hun commerciële alliantie uitbreiden om productstrategie en -ontwikkeling te bevorderen, en om een FPT Competency Center in Vietnam op te richten. Het verdiepen van deze samenwerking getuigt van een strategische verschuiving van op project gebaseerd engagement naar een langetermijnalliantie bedoeld om de toepassing van oplossingen aangestuurd door AI...

Samenvatting: FPT en RWE ondertekenen een 5-jarige Master Service Agreement om innovatie en duurzaamheid te stimuleren

ESSEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--FPT heeft een vijfjarige Master Service Agreement (MSA) getekend met RWE, ter versterking van de langdurige samenwerking tussen de twee bedrijven. De overeenkomst is gericht op technologische innovatie, operationele uitmuntendheid en duurzame groei, en ondersteunt de ambitieuze initiatieven van RWE op het gebied van IT/OT-convergentie, hernieuwbare energie en datagestuurde oplossingen. De ondertekeningsceremonie in Essen, Duitsland, markeert het begin van een...
Back to Newsroom