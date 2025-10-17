Seven Seas Water Group inicia la construcción del proyecto Water-as-a-Service® en Aruba

ORANJESTAD, Aruba--(BUSINESS WIRE)--Water- en Energiebedrijf Aruba N.V. (“WEB”, por sus siglas en holandés) y Seven Seas Water Group (“Seven Seas”), proveedor multinacional de soluciones Water-as-a-Service® (WaaS®, por sus siglas en inglés), anunciaron hoy el inicio de las obras para una nueva planta de desalinización por ósmosis inversa de agua de mar (SWRO, por sus siglas en inglés) de vanguardia en Aruba, lo que marca un hito fundamental en el desarrollo de infraestructura nacional.

El proyecto se adjudicó a la filial Seven Seas Aruba en 2024 y la nueva planta de tratamiento del agua producirá un mínimo de 16 500 metros cúbicos diarios de agua potable de alta calidad (aproximadamente 4,4 millones de galones por día). Esta planta nueva representa un componente esencial de la estrategia a largo plazo de WEB de mejorar la seguridad y fiabilidad del agua para el pueblo de Aruba. La planta de Water-as-a-Service® operará en virtud de un acuerdo de Construcción, Propiedad, Explotación y Transferencia (BOOT, por sus siglas en inglés) de 10 años y se prevé que se pondrá en marcha en 2026. Se ubicará dentro del complejo actual de servicios de agua de WEB.

El director ejecutivo de WEB Aruba, Alfredo Koolman, se refirió a este importante hito y comentó que la inauguración supone un gran paso adelante para garantizar la fiabilidad y la sostenibilidad permanentes del suministro de agua potable de Aruba. El proyecto es el resultado de una vasta colaboración, el trabajo arduo y el compromiso tanto de los equipos de WEB y de Seven Seas. Una vez que entre en funcionamiento, esta planta nueva fortalecerá la capacidad de WEB de satisfacer las demandas mayores de la isla. Koolman expresó que espera que la planta esté conectada en 2026 y agradeció a todos los que participaron por su dedicación al hacer realidad esta visión.

Henry Charrabé, director ejecutivo de Seven Seas Water Group, compartió su entusiasmo por la alianza y el impacto futuro del proyecto: “Nos complace trabajar con WEB en este proyecto fundamental, que revela nuestro compromiso conjunto por brindar agua segura, sostenible, fiable y asequible al pueblo de Aruba. Es el puntapié inicial de una relación duradera y de confianza entre WEB y Seven Seas y es otro ejemplo de nuestro éxito en el Caribe holandés. Nos enorgullece ampliar la presencia de nuestra solución Water-as-a-Service® a fin de fortalecer la infraestructura de agua de la isla en los próximos años”.

Esta nueva planta SWRO refleja la dedicación por la sostenibilidad, la innovación y la resiliencia en la producción del agua de ambas empresas. De ese modo, se garantiza que Aruba continúe teniendo una fuente fiable de agua limpia para las próximas generaciones sin la necesidad de una inversión inicial de capital de WEB.

Acerca de Seven Seas Water Group

Con sede en Tampa y Houston y operaciones en Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica, Seven Seas Water Group suministra soluciones de tratamiento de agua y aguas residuales a clientes gubernamentales, municipales, industriales y hoteleros. Además, es propietario de más de 220 plantas de tratamiento de agua y aguas residuales. El modelo Water-as-a-Service® de Seven Seas se ha implementado con éxito durante más de 20 años, demostrando nuestras capacidades de liderazgo con ejecución de proyectos, financiación, gestión de riesgos y operaciones. Además de construir plantas nuevas, la empresa adquiere de manera activa operaciones actuales de plantas de tratamiento de agua y aguas residuales.

Seven Seas es una empresa de la cartera de EQT, una organización de inversión global con un propósito definido que se asocia con compañías en todo el mundo a través de sus estrategias de Capital Privado y Activos Reales, al brindarles apoyo para que logren el crecimiento sostenible, la excelencia operativa y el liderazgo del mercado. Para obtener más información, visite www.sevenseaswater.com.

Acerca de WEB Aruba

WEB ha estado produciendo agua para la isla de Aruba desde 1932 y comenzó a producir energía para la isla en 1958. La producción promedio, a través de la desalinización de agua de mar, por día es aproximadamente 36 000 m33 . El laboratorio acreditado de acuerdo con ISO 17025 de WEB Aruba tiene procedimientos estrictos para cumplir con los requisitos de calidad para agua potable y cumple con las directrices de la OMS en todo sentido. El agua potable producida en WEB Aruba se bombea a 7 tanques de almacenamiento de agua en sus propias instalaciones. Además de estos tanques, hay 7 tanques de agua en puntos estratégicos de la isla. Los tanques de distribución también sirven como búfer para la presión de agua, dado que están ubicados en lo alto de las cimas con elevaciones que varían entre 60 y 110 metros por encima del nivel del mar.

Para obtener más información, visite www.webaruba.com.

