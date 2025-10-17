ProAmpac rachète les activités de conversion de sacs d’International Paper

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ProAmpac, un chef de file mondial dans le domaine des emballages souples et de la science des matériaux, a acquis les activités de conversion de sacs d’International Paper (« IP »), un leader mondial dans le domaine des emballages durables. Cette acquisition permet à ProAmpac d’élargir ses capacités de conversion, de renforcer sa stratégie Fiberization of Packaging® (défibrage des emballages) et de fournir des solutions de sacs personnalisées pour les supermarchés, les magasins de proximité et les entreprises de restauration rapide.

« La demande mondiale d’emballages en papier fiables et recyclables continue de croître rapidement, dans un contexte où les attentes des consommateurs et les tendances du marché redéfinissent la notion de recyclabilité », a déclaré Greg Tucker, fondateur, vice-président et directeur général de ProAmpac. « L’acquisition par ProAmpac des activités de fabrication de sacs d’IP soutient nos initiatives de défibrage des emballages et nous aide à mieux servir nos clients en étendant notre expertise en science des matériaux à la côte ouest des États-Unis, avec des capacités et des redondances supplémentaires. »

« L’activité sacs d’IP est solide, fondée sur la durabilité et la fiabilité, et menée par une équipe gagnante. Elle est bien positionnée pour une croissance future et pour lancer des innovations sur le marché des sacs en papier kraft », a confié Allison Magness, vice-présidente du groupe Activités spécialisées chez IP. « Sous la direction de ProAmpac, je suis convaincue que notre activité est prête pour un succès à long terme. »

Basées en Californie, en Oregon et au Texas, les opérations de fabrication de sacs en papier kraft d’IP sont reconnues pour leur innovation. Axées sur les sacs en papier kraft personnalisables et haut de gamme destinés aux supermarchés, aux magasins de proximité et aux entreprises de restauration rapide, ces opérations produisent une gamme de produits comprenant des sacs à poignées, des sacs à soufflets latéraux et d’autres options en format plus petit. Cette acquisition permet à ProAmpac, qui dispose désormais de plusieurs sites de fabrication aux États-Unis, d’élargir sa capacité de production, de renforcer sa redondance et de consolider sa capacité à soutenir ses clients, nouveaux et existants.

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de ProAmpac

ProAmpac est un leader mondial de l’emballage souple dont la gamme de produits est complète. Nous proposons des solutions d’emballage créatives, un service client de pointe et des innovations primées à une clientèle mondiale diversifiée. Notre approche en matière de durabilité, baptisée « ProActive Sustainability », nous permet de fournir à nos clients des produits d’emballage souples, innovants et durables pour les aider à atteindre leurs objectifs. Notre travail est guidé par cinq valeurs fondamentales qui sont à l’origine de notre succès : l’intégrité, l’intensité, l’innovation, l’implication et l’impact. Basée à Cincinnati, ProAmpac appartient à Pritzker Private Capital, à son équipe de direction et à des co-investisseurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur ProAmpac.com.

À propos d’International Paper

International Paper (NYSE : IP ; LSE : IPC) est le leader mondial des solutions d’emballage durables. Le siège mondial de la société est situé à Memphis, dans le Tennessee, aux États-Unis, et son siège EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) se trouve à Londres, en Angleterre. Nous employons plus de 65 000 collaborateurs et servons des clients dans le monde entier, avec des activités dans plus de 30 pays. Ensemble, nous rendons le monde plus sûr et plus productif, une solution d’emballage à la fois. En 2024, le montant de nos ventes nettes s’est élevé à 18,6 milliards de dollars. En 2025, International Paper a acquis DS Smith, créant ainsi un leader qui se concentre sur les régions attractives et en expansion d’Amérique du Nord et de la région EMEA. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.internationalpaper.com.

À propos de Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital s’associe à des entreprises du marché intermédiaire basées en Amérique du Nord et occupant une position de premier plan dans les secteurs des produits manufacturés et des services. Sa base de capital différenciée et de longue durée permet une prise de décision efficace, une grande flexibilité dans la structure des transactions et de l’horizon d’investissement, ainsi qu’un alignement avec toutes les parties prenantes. PPC construit des entreprises sur le long terme et est un partenaire idéal pour les entreprises familiales et les sociétés d’entrepreneurs. PPC est signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations unies. Pour plus d’informations, rendez-vous sur PPCPartners.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.