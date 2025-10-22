El Chelsea Football Club y FPT fortalecen su alianza y la elevan al nivel de socio principal

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--El Chelsea Football Club y FPT anunciaron hoy una ampliación de su alianza actual y, de esta manera, el proveedor de soluciones tecnológicas líder en Asia-Pacífico asume el rol de socio principal para la temporada 2025/26.

Como socio principal, el logotipo de FPT aparecerá en las mangas de la indumentaria que viste el equipo masculino, el femenino y la academia de fútbol profesional.

FPT, el proveedor de soluciones de tecnología digital líder del mercado, y el Chelsea FC se unieron por primera vez a comienzos de este año en una alianza innovadora para transformar las capacidades digitales del club y mejorar la interacción con los aficionados, lo que acercó a los hinchas de todo el mundo al club.

