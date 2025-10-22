-

El Chelsea Football Club y FPT fortalecen su alianza y la elevan al nivel de socio principal

original

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--El Chelsea Football Club y FPT anunciaron hoy una ampliación de su alianza actual y, de esta manera, el proveedor de soluciones tecnológicas líder en Asia-Pacífico asume el rol de socio principal para la temporada 2025/26.

Como socio principal, el logotipo de FPT aparecerá en las mangas de la indumentaria que viste el equipo masculino, el femenino y la academia de fútbol profesional.

FPT, el proveedor de soluciones de tecnología digital líder del mercado, y el Chelsea FC se unieron por primera vez a comienzos de este año en una alianza innovadora para transformar las capacidades digitales del club y mejorar la interacción con los aficionados, lo que acercó a los hinchas de todo el mundo al club.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación
Mai Duong (Ms.)
FPT Corporation
Responsable de Relaciones públicas de FPT Software
MCP.PR@fpt.com

Industry:

FPT Corporation

HOSE:FPT
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacto para los medios de comunicación
Mai Duong (Ms.)
FPT Corporation
Responsable de Relaciones públicas de FPT Software
MCP.PR@fpt.com

More News From FPT Corporation

Resumen: El Chelsea Football Club elige a FPT como socio tecnológico de primer nivel para que lidere su transformación global

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--El Chelsea Football Club tiene el placer de anunciar su innovadora asociación global con FPT Corporation (FPT), el proveedor de soluciones tecnológicas más exitoso de Vietnam, especializado en respaldar la transformación digital de varias de las organizaciones más grandes del mundo con servicios y soluciones con tecnología de IA. Fundada en 1988, FPT ha liderado el crecimiento tecnológico de Vietnam en las últimas tres décadas. El líder del mercado aportará su tecnolog...

Resumen: GE HealthCare y FPT amplían su alianza estratégica para fomentar la innovación en el sector sanitario impulsada por la inteligencia artificial

HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--FPT, empresa global de TI, y GE HealthCare han anunciado un acuerdo de cooperación estratégica, ampliando su alianza comercial para avanzar en la estrategia y el desarrollo de productos, así como para establecer un Centro de Competencia FPT en Vietnam. Esta cada vez más estrecha colaboración refleja un cambio de rumbo estratégico, pasando de un compromiso basado en proyectos puntuales a una alianza a largo plazo orientada a acelerar la implementación de solucion...

Resumen: FPT y RWE firman un acuerdo marco de servicios de 5 años para impulsar la innovación y la sostenibilidad

ESSEN, Alemania--(BUSINESS WIRE)--FPT ha firmado un Acuerdo Marco de Servicios (MSA) de cinco años con RWE, reforzando aún más la larga colaboración entre ambas empresas. El acuerdo tiene como objetivo impulsar la innovación tecnológica, la excelencia operativa y el crecimiento sostenible, apoyando las ambiciosas iniciativas de RWE en materia de convergencia TI/OT, energías renovables y soluciones basadas en datos. La ceremonia de firma en Essen, Alemania, marca el comienzo de una colaboración...
Back to Newsroom