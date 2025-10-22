Le Chelsea Football Club et FPT renforcent et étendent leur partenariat au statut de partenaire principal

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Le Chelsea Football Club et FPT annoncent aujourd’hui l’extension de leur partenariat existant, qui voit le fournisseur de solutions technologiques le plus prospère d’Asie-Pacifique nommé partenaire principal pour la saison 2025/26.

En tant que partenaire principal, FPT sera représenté sur les manches des maillots des équipes masculine, féminine et académique du Chelsea FC.

FTP, fournisseur de solutions technologiques numériques leader sur le marché, et le Chelsea FC ont uni leurs forces pour la première fois au début de l’année dans le cadre d’une collaboration nouvelle et innovante visant à transformer les capacités numériques du club et à renforcer l’engagement des supporters, afin de rapprocher les fans du monde entier du club.

Grâce à plusieurs ateliers technologiques organisés sur le campus d’innovation de FPT au Vietnam, le Chelsea FC et FPT ont identifié et élaboré une feuille de route pour la transformation qui couvre les plateformes numériques, l’engagement des clients, les opérations commerciales et les technologies émergentes.

Axées sur la transformation commerciale haute performance, les solutions FPT sont désormais intégrées dans l’ensemble du club afin d’améliorer l’efficacité, de développer les opérations et d’élever la qualité dans presque tous les aspects du travail du club.

Après six mois de collaboration et la découverte par FPT du potentiel du Chelsea FC en tant que plateforme interentreprises, nous sommes ravis de célébrer les progrès accomplis et les opportunités qui s’offrent à nous en élevant FPT au rang de partenaire principal.

Todd Kline, président commercial du Chelsea Football Club, déclare :

« Nous avons commencé notre collaboration avec FPT avec une vision audacieuse : exploiter leur technologie de pointe et leurs services innovants pour accélérer la transformation sur et en dehors du terrain. Nous avons fait d’énormes progrès ensemble et nous sommes impatients de passer à la prochaine étape, qui verra la plateforme mondiale de Chelsea amplifier les capacités, l’expertise et l’esprit uniques de FPT du Vietnam vers les entreprises du monde entier. »

« L’IA transforme les industries, et le football ne fait pas exception. Grâce à notre vivier mondial de jeunes talents numériques dynamiques, FPT est fier d’offrir au Chelsea FC une transformation de niveau supérieur, axée sur l’IA, qui accélère l’innovation et stimule les performances, l’expérience des fans et l’impact sur la communauté », déclare Pham Minh Tuan, vice-président exécutif de FPT Corporation et directeur général de FPT Software. « Ce partenariat reflète également notre engagement durable envers l’excellence, en tant que partenaire numérique de confiance dans le paysage de l’innovation au Royaume-Uni et pour les entreprises mondiales. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec l’un des clubs de football les plus titrés au monde, en mobilisant les talents de FPT qui se distinguent à l’échelle mondiale », déclare Mark Scrivens, directeur général de FPT au Royaume-Uni. « Nos équipes apportent une culture d’ingénierie vietnamienne profondément enracinée qui se nourrit d’innovation, d’agilité et d’une volonté incessante de dépasser les attentes. »

À propos du Chelsea Football Club

Le Chelsea Football Club est l’un des meilleurs clubs de football au monde et son équipe masculine a remporté la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2021, après avoir battu l’équipe brésilienne Palmeiras à Abu Dhabi en 2022 en raison de la pandémie. Ce succès fait suite à la deuxième victoire du club en Ligue des champions de l’UEFA en 2021, après avoir battu Manchester City à Porto.

Le Chelsea, créé en 1905, est le club de football le plus central de Londres, établi dans le stade emblématique de Stamford Bridge, qui peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Surnommé « The Blues », il a remporté pour la première fois la Champions League en 2012 et a aussi gagné cinq fois la Premier League, huit fois la FA Cup, cinq fois la Football League Cup, deux fois l'UEFA Europa League, deux fois la Coupe des vainqueurs de coupe de l'UEFA, deux fois la Supercoupe de l'UEFA et une fois la Football League Championship, en 1955.

En remportant la Champions League et la Super Cup en 2021, Chelsea est devenu le premier club à gagner deux fois les quatre compétitions majeures de l'UEFA, après ses précédents succès dans ces deux compétitions, ainsi que dans l'Europa League et la Coupe des vainqueurs de coupe.

L'équipe féminine de Chelsea a également remporté de nombreux succès. En 2024, elle a décroché la FA Women's Super League pour la cinquième année consécutive et pour la septième fois au total. Elle a également remporté la Women's FA Cup à cinq reprises. L'équipe a aussi gagné la FA Women's League Cup à trois reprises et a participé à la finale de l'UEFA Women's Champions League en 2021.

Le club de Chelsea, qui possède certains des joueurs les plus connus au monde, a également misé sur son avenir en créant une Académie et un centre d'entraînement ultramodernes à Cobham, dans le Surrey. Depuis l'ouverture de cette Académie en 2008, le Club a remporté sept fois la FA Youth Cup, deux titres consécutifs de l'UEFA Youth League en 2015 et 2016, ainsi que les championnats nationaux de Premier League U23 et U18, en 2019/20 et 2017/18, respectivement.

La Fondation Chelsea est fière d'avoir mis en place l'une des plus importantes initiatives associatives dans le domaine du sport, qui contribue à changer la vie d'enfants et de jeunes du monde entier.

À propos de FPT

FPT Corporation (FPT) est un fournisseur de technologies et de services informatiques de premier plan au niveau mondial, dont le siège social se trouve au Vietnam et qui opère dans trois secteurs clés : la technologie, les télécommunications et l’éducation. Depuis plus de trois décennies, FPT fournit des solutions efficaces à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d’organisations dans le monde entier. Soucieuse de renforcer la position du Vietnam sur la scène technologique mondiale et de fournir des solutions d’intelligence artificielle de classe mondiale aux entreprises internationales, la société se concentre sur trois transformations essentielles : la transformation numérique, la transformation de l’intelligence et la transformation verte. En 2024, FPT a déclaré un revenu total de 2,47 milliards USD et un effectif de plus de 54 000 employés dans ses principales activités. Pour plus d’informations sur les services informatiques mondiaux de FPT, rendez-vous sur https://fptsoftware.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.